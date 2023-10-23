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Понедельник 23 октября

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"Это просто выглядит нелепо!": что Валерия наотрез отказалась надевать

"Это просто выглядит нелепо!": что Валерия наотрез отказалась надевать
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Певица Валерия откровенно рассказала о том, как изменились ее предпочтения в выборе одежды с возрастом.

Валерия считает, что молодо выглядеть и молодиться – разные вещи. По ее мнению все должно быть органично, соответствовать возрасту, фигуре, статусу. Например, если фигура не позволяет носить обтягивающие предметы одежды, то точно не стоит этого делать. Или, как выразилась народная артистка России, если дама надевает ультра мини, начинает носить косички, то "это просто выглядит нелепо".

Сама популярная певица стремится находить баланс, золотую середину и выбирать наряды, соответствующие ее возрасту и статусному положению. Валерия призналась, что бывают и случаи, когда она не решается что-либо надеть, считая образ слишком откровенным и неуместным.

Близкие же люди Валерии зачастую, наоборот, подталкивают народную артистку к различным экспериментам, советуют не бояться примерить что-нибудь экстравагантное. Слова артистки приводит Пятый канал.

Ранее Валерия все же решилась на эксперимент во внешности. Певица во время подготовки к съемкам очередного сезона шоу "Маска" дала волю стилистам, которые сделали ее неузнаваемой. Впрочем, тот образ ей, кажется, понравился. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

23 октября 2023, 17:34
Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас

Певица Валерия. Фото: соцсети
Алина Загитова. Фото: соцсети
Анна Семенович. Фото: соцсети
Роза Сябитова. Фото: соцсети
Лолита Милявская. Фото: соцсети

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