Завсегдатаи "голубых огоньков" отказались от участия в новогодних шоу: кто это

Стало ясно, кто из артистов, которые едва ли не каждый Новый год мелькали на экранах, отказался от участия в праздничных шоу. А кто, наоборот, с радостью выступит для телезрителей.

В конце октября на телевидении начались съемки новогодних концертов и программ. Звезды российской эстрады активно готовятся к встрече Нового года, чтобы в самую волшебную ночь поздравить публику с праздником и порадовать своими яркими выступлениями. А в начале декабря пройдут съемки "Песни года", которую также покажут на телеэкранах в праздники.

Стали известны имена артистов, принимающих участие в новогодних мероприятиях. Так, зрители в Новый год точно увидят и Филиппа Киркорова, и Полину Гагарину, которую в этом году признали лучшей исполнительницей, и Диму Билана. Также согласились принять участие в новогодних шоу и молодые артисты. В частности, для россиян споют Анна Асти, Ваня Дмитриенко, Клава Кока.

Кристина Орбакайте, однако, от участия в шоу, которые покажут россиянам в Новый год, отказалась. В настоящее время артистка живет с семьей в США и, по всей видимости, возвращаться не собирается. Орбакайте покинула Россию весной сразу же после того, как выполнила все контрактные обещания. Вероятно, звезда была бы не против уехать и раньше, но не захотела терять обещанные заказчиками миллионные гонорары.

Валерий Леонтьев тоже пропускает участие в праздничных мероприятиях. Популярный певец и в прошлом году не поздравлял россиян с Новым годом. С начала событий весны 2022 года исполнитель так и не появлялся на родине. Иногда появляются слухи о том, что у Валерия Леонтьева имеются серьезные проблемы со здоровьем. Но этим летом директор певца Борис Чигирев опроверг эту информацию.