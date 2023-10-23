В Штатах никому не нужен? Бурковский возвращается на Родину

Актер не так давно покинул страну и попытался найти себя в Америке, однако ничего не вышло. Теперь Андрей Бурковский вновь будет зарабатывать на российском телевидении.

После начала известных всем событий ряд деятелей кино и телевидения уехали за границу. Некоторые из них резко осудили внешнюю политику России. Андрей Бурковский был одним из тех, кто сделал это крайне аккуратно: актер не произносил громких слов и не рассказывал, где находится.

Тем не менее, звезда сериала "Кухня" попыталась устроить релокацию в Штаты: он перевез в недружественную страну свою семью и начал там искать работу. Несмотря на то, что в России Андрей Бурковский был звездой, актер блистал в различных проектах канала СТС — в США найти занятие по душе ему не удалось. Стоит полагать, что в Штатах звезда российского кино оказалась никому не нужной.

Если на Родине актер исполнял ведущие роли в скетчкоме "Даешь молодежь" и сериале "Кухня", то максимум, что ему светило в Штатах — второстепенные позиции во второсортных проектах с очень низким бюджетом. Первое, что идет на ум — участие в спектакле Молочникова, в свое время резко раскритиковавшего внешнюю политику России. Кончилось все тем, что коллеги выставили друг друга курам на смех.

Находясь на грани разорения, актер возвращается на Родину — в России артиста встретили с пониманием и тут же дали ему нормальную роль: Андрей Бурковский снялся в очередном сезоне "Медиатора", причем в главной роли — в следующем году картину покажут по российскому телевидению, пишет "Радио 1".