"Лучший секс – когда сам с собой": Шаляпин раскрыл правду о своем одиночестве

Прохору Шаляпину остается только посочувствовать. С женщинами у певца сейчас совсем напряженка.



Известный дамский угодник Прохор Шаляпин находится в состоянии тоски по былым любовным отношениям. Он раскрыл правду о своем одиночестве в одном из последних интервью. Певец посетовал на то, как сложно ему найти достойную женщину. А ведь критериев, которым должна соответствовать дама его мечты, немало. Ох, как немало. "Кто попало, не подходит", – заявил Шаляпин. Еще бы. Носитель голливудской улыбки уточнил, что его спутница должна быть, как минимум, состоятельной и иметь свою недвижимость. Артист обосновал этот пункт необходимостью обеспечивать своих детей. (Которых, вероятно, родит ему та же состоятельная спутница?).

Во-вторых, женщина должна работать, по мнению Шаляпина. Потому что, как выяснилось, его "мать родила не для того, чтобы он вкалывал за три копейки". Ну, и, в-третьих, женщина певца должна сама заниматься воспитанием детей. А он, по его мнению, должен заниматься саморазвитием. (А вы хотели бы стать женщиной Шаляпина?).

Прохор Шаляпин вспоминает с чувством ностальгии своих бывших возлюбленных. Тут и Лара Копенкина, и Анна Калашникова, и Татьяна Дэвис. Каждая из них, по словам Шаляпина, была искусная любовница. Жаль только, что не со всеми удалось найти общий язык, а некоторых из бывших подруг Прохора уж нет в живых.

И все же ничто человеческое звездам не чуждо. Как признался Прохор Шаляпин, он нашел выход из данной ситуации. Потому как спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот он и решил присмотреться к этой народной мудрости. И понял, что ни одна женщина не достойна его любви так, как он сам. И пока у певца нет пары, он решил, что "Лучший секс – когда сам с собой". Действительно, кто может быть лучше себя любимого?