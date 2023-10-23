Заявившая о второй родине Заворотнюк нарвалась на недовольство людей

Анна Заворотнюк спровоцировала критику в свой адрес. Дочь актрисы заявила о второй родине.



Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, почти год живет на две страны. В конце 2022 года она отправилась В ОАЭ со своим молодым человеком.

Тем не менее, наследница артистки продолжает прилетать в Москву, чтобы навестить маму. Также недавно Анна отпраздновала вместе с близкими день рождения своей бабушки.



На днях Анна Заворотнюк опубликовала в Сети пост о том, что возвращается на вторую родину, в Дубай. Подобное заявление, конечно, не смогло не шокировать многих подписчиков. Так, публика отреагировала следующими высказываниями в адрес блогера и модели.

"Как у них легко появляется новая родина. Они вообще знают значение этого слова?", "Смешно, учитывая, что гражданство там получают только местные. За бабло тоже не дают. Или за исключительные заслуги в спорте. Но не под один критерий, я так понимаю, вы не подходите", — писали злые языки.

Заворотнюк-младшая никак не прокомментировала критику. Однако по прибытии в солнечный Дубай тут же стала делиться с фолловерами тем, как проводит свободное время. Она успела посетить пляжную вечеринку и стать гостьей презентации ювелирного бренда.