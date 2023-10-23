Долиной пришлось защищаться от разгневанных россиян из-за громких слов о Шатунове

Лариса Долина дала неожиданный повод для критики. Она нелестным образом высказавшись о творчестве легендарного певца Юрия Шатунова.



В этом году 6 сентября легендарному артисту могло бы исполнится 50 лет. На Троекуровском кладбище в память об исполнителе установлена его 2-метровая бронзовая скульптура. Открытие памятника состоялось именно в этот день – день рождения народного кумира.





А 17 октября поклонники, друзья и близкие люди Шатунова собрались на трибьют-концерте "Здесь был Юра!", организованном в память об исполнителе. Из Германии прилетели супруга Юрия с их двумя детьми, Эстеллой и Дэннисом.





Также в концерте приняли участие звезды отечественной эстрады, в том числе и Лариса Долина. За исполнение популярного хита солиста группы "Ласковый май" певица получила немалый гонорар. Тем не менее, Долина не пренебрегла возможностью выразить свое отношение к артисту и сделала это в нелестной форме.









Так, Лариса Долина призналась, что не понимает, почему Юрий Шатунов считается легендой. По ее словам, композиции артиста не могут вызывать столь бурные эмоции у взрослых людей, ведь у них совсем иное мировосприятие, и в жизни их волнуют совсем другие вещи. Кроме этого, она объяснила, что по-другому воспринимает значимость человека. Поэтому и легендами для нее являются такие известные личности, как, например, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон, Геннадий Гладков.





Безусловно, в Сети посыпалась критика в адрес певицы. Люди недоумевают, как можно участвовать в мероприятии, посвященном артисту и в то же время писать такие слова. Защитники Юрия Шатунова назвали Долину высокомерной и завистливой, ведь она обладает лишь прекрасным вокалом, а Шатунов завоевал народную любовь и признание.









Лариса Долина все же решила ответить критикам, но не была многословна. Она заявила, что у каждого есть свой музыкальный ориентир, после чего ограничила доступ к своему блогу.



