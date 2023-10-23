Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре

Несколько лет назад звездная пара получила кипрское гражданство. Как писала пресса, они приобрели на берегу моря квартиру за 2 миллиона евро и тем самым по закону стали полноправными поддаными государства. Сразу после покупки Пугачева и Галкин* подали все необходимые документы в Министерство внутренних дел и Министерство финансов Кипра – и через три месяца стали обладателями гражданства.
"У нас есть европейские паспорта, поскольку много лет являемся жителями Европейского союза и можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных стран", – пояснил признанный в России иностранным агентом пятый супруг исполнительницы.
Как рассказали в окружении певицы, апартаменты класса "Люкс" звездой были приобретены в Лимассоле. Это город на юге Кипра, второй по величине в стране, крупный экономический, культурный и финансовый центр.
Высота выбранного Пугачевой небоскреба – самого высокого здания в Европе, находящегося на первой береговой линии – составляет 170 м. В комплексе есть закрытый спа-салон и крытый бассейн, 4 бутика и ресторан. Это не дом, а настоящие королевские хоромы!
Правда, обслуживание и коммунальные платежи в этом элитном жилом комплексе недешевые – за пентахус Пугачевой приходится отдавать более 2-х миллионов рублей в год. Но, как известно, по доходам и расход.