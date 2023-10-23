Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре

Появилась информация, что Алла Пугачева с пятым мужем-иноагентом якобы улетела на Кипр, где проведет ближайший год. "Дни.ру" выяснили, в каких условиях там будет жить Народная артистка Советского Союза, если данные про отъезд из обстреливаемого ракетами Израиля подтвердятся.

Несколько лет назад звездная пара получила кипрское гражданство. Как писала пресса, они приобрели на берегу моря квартиру за 2 миллиона евро и тем самым по закону стали полноправными поддаными государства. Сразу после покупки Пугачева и Галкин* подали все необходимые документы в Министерство внутренних дел и Министерство финансов Кипра – и через три месяца стали обладателями гражданства.

"У нас есть европейские паспорта, поскольку много лет являемся жителями Европейского союза и можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных стран", – пояснил признанный в России иностранным агентом пятый супруг исполнительницы.

Как рассказали в окружении певицы, апартаменты класса "Люкс" звездой были приобретены в Лимассоле. Это город на юге Кипра, второй по величине в стране, крупный экономический, культурный и финансовый центр.

Высота выбранного Пугачевой небоскреба – самого высокого здания в Европе, находящегося на первой береговой линии – составляет 170 м. В комплексе есть закрытый спа-салон и крытый бассейн, 4 бутика и ресторан. Это не дом, а настоящие королевские хоромы!

Правда, обслуживание и коммунальные платежи в этом элитном жилом комплексе недешевые – за пентахус Пугачевой приходится отдавать более 2-х миллионов рублей в год. Но, как известно, по доходам и расход.