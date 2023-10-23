"Обожаю эксперименты": Асмус решила накачать губы и ужаснула поклонников

Кристина Асмус объявила, что захотела изменить внешность, но ее фанатам эта идея не понравилась.

Кристину Асмус часто называют одной из самых привлекательных актрис нашей страны. Звезда фильма "Текст" может похвастаться практически безупречной, но при этом натуральной внешностью. Знаменитость признавалась, что ее лица не касаются руки пластических хирургов и косметологов. Однако ради любимой работы Кристина Асмус готова даже на самые смелые эксперименты.

Если в обычной жизни артистка предпочитает сохранять естественность, то на экранах нередко пробует новые образы, прически и цвета волос. А накануне актриса призналась, что решилась на куда более отчаянный шаг, чем окрашивание и стрижка. По словам Кристины, она захотела накачать губы ради роли.

В своих социальных сетях звезда с энтузиазмом поделилась с подписчиками своей идеей и мыслями на этот счет. Актриса рассказала, что на мысль о вмешательстве ее натолкнули съемки в сериале "Люся". Однако подписчиков новость о подобном эксперименте буквально привела в ужас. Пользователи оставили Кристине Асмус десятки комментариев, умоляя ее не трогать свою натуральную красоту.

К счастью, от этого внезапного решения артистку отговорила одна из коллег по сериалу. По словам Асмус, ее вразумила художник по костюмам. В противном случае, как объяснила звезда, она бы пошла на этот шаг, хотя и вряд ли была бы довольна своей новой внешностью.

"Я уже много раз говорила, что обожаю эксперименты... Скорее всего плакала бы, глядя в зеркало по утрам, постоянно носила бы медицинскую маску, но на съемках точно кайфовала бы от неочевидных перемен", – поделилась Кристина Асмус.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в театре на спектакле с Кристиной Асмус произошло невероятное.