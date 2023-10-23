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Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей
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Татьяна Буланова призналась, что решилась исполнить свою мечту и осчастливить молодого мужа.

Уже больше трех лет знаменитая на всю страну артистка счастлива в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Когда легенда российской сцены рассекретила свой роман, далеко не все поверили, что он обернется чем-то большим. Однако в июне этого года влюбленные стали мужем и женой. А теперь, спустя несколько месяцев после свадьбы, Татьяна Буланова и ее избранник уже задумываются о пополнении.

Как известно, в свои 54 года известная певица является мамой двоих сыновей. Старшего наследника, Александра, звезда родила в первом браке с музыкантом Николаем Тагриным, а отцом младшего, Никиты, стал футболист Владислав Радимов. Оказалось, что исполнительница планирует осчастливить и третьего мужа, который моложе ее на 19 лет.

Пятый канал уточняет, что о своем решении Татьяна Буланова сообщила в студии одной из телепередач. Знаменитость рассказала, что собирается снова стать мамой. Более того, звезда морально готовится к рождению сразу двоих детей.

По словам артистки, как мама двоих сыновей, она мечтает о девочке. Тем временем ее супруг Валерий хочет стать отцом сына. Поэтому Татьяна Буланова надеется, что в их семья появятся дети обоих полов. Певица надеется, что их общая с мужем мечта реализуется в ближайшее время.

"Я думаю, что через какое-то время все получится. В идеале – и мальчика, и девочку", – поделилась Татьяна Буланова.

Вполне возможно, что подготовка звезды к пополнению уже принесла результаты. Некоторые подозревают, что певица может находиться в положении прямо сейчас. Как писали "Дни.ру" ранее, Татьяна Буланова не смогла скрыть округлившийся живот, появившись на публике.

23 октября 2023, 09:03
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Россия 1✓ Надежный источник

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