Назван способ спасения репутации резавшего звезд хирурга Хайдарова

Оновательница клиники "МедЭстет" Карина Назарова собрала звезд телевидения и кино, чтобы рассказать о модной сегодня интегративной медицине. Среди гостей была и Мария Тарханова – директор продюсерского центра "Останкино", председатель Союза пиарщиков России. Корресподент "Дни.ру" спросил у нее про самый громкий скандал последних дней.



В центре скандала – популярный среди артистов пластический хирург Тимур Хайдаров. Его знаменитые клиентки – певицы Слава и Любовь Успенская – обвинили доктора в непрофессионализме. Оказалось, что таких недовольных немало. Уровень критики достиг того, что хирурга в различных пабликах стали называть "мясником" и "кальянщиком".

"Весь хайп вокруг Хайдарова случился потому, что вмешались звезды первого эшелона, тяжелая артиллерия – те, чье слово имеет весомый вес и кого поддерживает общественность, – пояснила Мария Тарханова. – Причем звезды эти сегодня словно бы конкурируют, кто больше гнобит Хайдарова".

Говорят, что не бывает дыма без огня. "Возможно, были врачебные ошибки, недоработки и даже халатность, – оценивает она работу хирурга. – А он хотел повести себя благородно – как-то замять разгорающийся скандал, выплатить компенсации пострадавшим. Но речь о том, что когда человека обвиняют в таком количестве врачебных ошибок, то значит дискредитируют его образование".

Хайдаров, напомним, учился в Самаркандском Государственном Медицинском Институте по специальности "Лечебное дело". Потом поступил в оридантуру Киевского Национальной Медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупиика. В 2015-м из Украины переехал в Россию, окончил курсы повышения квалификации в РУДН и стал видным специалистом по пластической хирургии.

"Хайдарову, как мне кажется, помогло бы наличие "гудвилла" – оценки деловой репутации, которая широко распространена на Западе, – нашла хороший способ Мария. – Это и профессиональные качества, и общественные заслуги, и моральная составляющая, и уплата налогов, и научная деятельность. "Гудвилл" – это эксклюзивный продукт Союза пиарщиков России, и Хайдаров вполне мог бы заказать это мультидисциплинароное исследование, оценивающееся в баллах и деньгах, чтобы избежать всего того негатива, который имеет сегодня, чтобы спасти профессиональную репутацию".