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Понедельник 23 октября

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Господь отмерил очень мало: проклятый рак отнял жизнь у звезды Первого канала

Господь отмерил очень мало: проклятый рак отнял жизнь у звезды Первого канала
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В мире 5 млн человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний. В России злокачественные образования становятся причиной смерти 300 тыс больных. Проклятый рак не щадит никого...

31 октября ему исполнилось бы 44 года. В этот день родные и коллеги соберутся на Троекуровском кладбище столицы, чтобы почтить его память и сказать добрые слова. Корреспондент "Дни.ру" накануне скорбной даты побывал на могиле звезды Первого канала.

Илья Костин работал корреспондентом в информационной программе "Время", делал репортажи из Ирака и Чечни, освещал военные конфликты, работал в президентском пуле, в дни теракта на Дубровке вел включения с места событий.

Последний репортаж Ильи Костина вышел в эфир 2 сентября 2018-го. В ту пору репортер уже знал о своем неизлечимом онкологическом заболевании, но продолжал работать. А 17 апреля 2019-го Ильи не стало. Проклятый рак! Похоронили любимого всею страной журналиста на 17-м участке престижного московского Троекуровского кладбища, рядом с ушедшей месяцем ранее певицей Юлией Началовой.

Такой крест год стоял на могиле Ильи. Фото: Дни.ру

Изначально на могиле Ильи стоял простой деревянный крест, который позже сменил лаконичный гранитный памятник. На нем выбит логотип Первого канала и висит портрет Ильи – навсегда оставшегося молодым и красивым... Господь отмерил ему очень мало!..

23 октября 2023, 08:03
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Брик, Началова и не только: пять звезд, которые скончались слишком молодыми

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала &quot;Возвращение Мухтара-4&quot;

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