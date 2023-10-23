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Понедельник 23 октября

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Путь к себе: 5 книг, которые помогут стать лучшей версией себя

Путь к себе: 5 книг, которые помогут стать лучшей версией себя
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Когда мир, кажется, сошел с ума, и вас штормит вместе с ним, лучшее решение – сфокусироваться на внутренних опорах и поддержать свое ментальное состояние. Популярная психология спешит на помощь! Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 электронных и аудиокниг для тех, кто хочет прокачать эмоциональный интеллект, поддержать себя и окружающих, выйти из токсичных отношений или правильно расставить жизненные приоритеты. Если честно, мы бы рекомендовали прочитать или послушать все/

"Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки", Ольга Примаченко



Когда за окном осень, а на душе печаль, включайте аудиокнигу Ольги Примаченко. Журналист и автор бестселлера "К себе нежно" знает, как поддержать своих читателей и слушателей. Примаченко — не профессиональный психолог, однако она прошла через путь самоисцеления и во всех своих рекомендациях опирается на различные психологические подходы. Преимущество — когнитивно-поведенческую терапию. Каждый раздел книги посвящен тому или иному этапу в жизни, проживая который легко потерять внутреннюю опору. Эмиграция, расставание, смерть близкого человека, потеря ребенка на раннем сроке беременности, кризис на работе, — автор разбирает все эти жизненные ситуации. Вы узнаете, что можно и чего не стоит делать, если вы уязвимы, какие практические упражнения помогут обрести почву под ногами, и как работать со сложными эмоциями. В конце каждой главы есть краткая «памятка-подорожник", в которой содержаться важные рекомендации и поддерживающие слова. Именно эту часть можно переслушивать раз за разом, когда вам тяжело. Книга не заменит поход к психологу и длительную терапию, но может стать хорошим подспорьем на пути к душевному исцелению. И помните: все пройдет, пройдет и это.




В последнее время все только и говорят о важности эмоционального интеллекта. Он позволяет лучше находить общий язык с людьми, заводить новые полезные знакомства и строить долгосрочные отношения. Автор этой книги подробно объясняет, что такое эмоциональный интеллект и почему не нужно путать его с эмпатией. Книга учит быть внимательным слушателем, лучше разбираться в причинах поведения окружающих людей и их мотивов, подбирать правильные слова в трудных ситуациях, вести конструктивный диалог и "разруливать" конфликты. Социальные навыки — важнейшая часть нашего существования в обществе. Даже если вы считаете себя интровертом, их можно и нужно развивать, — эмоциональный интеллект сегодня ценится даже больше, чем хард-скиллы и IQ. Вы узнаете, какие четыре типа эмпатичные реакций существуют, что такое индивидуальный метаязык и эмоциональная валидация, как соблюдать и оберегать личные границы, и какие вопросы ни в коем случае нельзя задавать.




Внутренняя свобода — это умение делать собственный выбор и чувствовать себя счастливым вне зависимости от внешних обстоятельств, навязанных стереотипов и общественного мнения. А еще это то, к чему стремятся все, но достигают лишь немногие смельчаки. Большая часть книгу посвящена ответственности и отказу от позиции жертвы. Разумеется, мир переменчив и далеко не все поддается нашему контролю, однако вы точно можете взять на себя ответственность за мысли, слова, решения и поступки. Автор размышляет о том, что же такое счастье, как формируются наши желания и почему так важно научиться фокусироваться на том, что для вас действительно важно. Главная цель книги — помочь читателю перейти из режима "выживание" в режим "жить на полную". В тексте вы найдете техники из НЛП и когнитивно-поведенческой терапии, наводящие вопросы, примеры из практики и просто любопытные рассуждения о любви, успехе, лидерстве и ресурсном состоянии. Многие из них могут стать бустером для ваших собственных инсайтов.



Бестселлер психолога Грега Маккеона, получивший множество хвалебных отзывов. Автор вводит термин "эссенциализм", что означает стремление к сути, к природе вещей, к истинным мотивам. Книга поможет очистить вашу жизнь от лишнего, навести порядок в голове и уделить внимание тому, что действительно важно. Автор рассказывает, что такое выбор и целеполагание, как остановиться на том, что действительно сделает вас счастливее и принесет наилучший результат. Иногда придется говорить "нет" и отказываться от ненужных обязательств, а иногда — прилагать чуть больше усилий. Однако МакКеон уверен, что введение новых маленьких привычек и сила мелких побед могут привести к большим результатам. Если вы прислушаетесь к рекомендациям и решитесь пересмотреть некоторые нюансы своего мировоззрения, то вскоре заметите, как положительные изменения в одной сфере жизни влекут за собой перемены и в других аспектах.



Важная книга digital-автора платформы Литрес Самиздат, которую мы можем поставить в один ряд с известными психологическими бестселлерами. Анна Май пишет о нарциссах, манипуляторах и абьюзерах, — знакомых персонажах, которые успешно мимикрируют под добрых и очаровательных людей, разрушая психику тех, кто приблизился к ним слишком близко. Автор рассказывает, кто такие перверзные нарциссы (не путать самовлюбленными хвастунами), как на ранней стадии общения распознать абьюзера, разорвать давние абьюзивные отношения и выйти из замкнутого круга созависимости. Для кого-то эта книга станет полезным предупреждением, — вы узнаете, как правильно устанавливать границы и разговаривать с токсичными нарциссами, если у вас нет другого выхода. На работе, например. А для кого-то этот текст станет инструкцией по самопомощи — из абьюза бывает очень сложно вырваться, но все-таки это возможно. Автор дает необходимую информацию и рекомендации для тех, кто хочет спрыгнуть с эмоциональных качелей. Возможно, тот самый бывший, не дающий вам покоя, — и есть токс, с которым давно пора попрощаться.

23 октября 2023, 04:07
Фото: Dietmar Plewka/http://imagebroker.com/www.globallookpress.com
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