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Кто из жен Николаева поет лучше: Королева или Проскурякова?

Кто из жен Николаева поет лучше: Королева или Проскурякова?
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И бывшая, и настоящая жена Игоря Николаева – певицы. Этот факт подтолкнул узнать: а кто лучше?

Экс-солист группы "Банд’Эрос", основатель группы "Т9" Владимир Солдатов (SOLDATOV) в эксклюзивном интервью "Дни.ру" поделился своим мнением о вокальных талантах Наташи Королевой и Юлии Проскуряковой. Так сложилось, что обе супруги Игоря Николаева – и бывшая, и настоящая – певицы. Но кто из них может претендовать на звание "лучшая"? На этот вопрос ответил наш эксперт.

Владимир Солдатов отметил, что нужно в первую очередь "понимать причины, из-за которых эти две прекрасные исполнительницы радуют всех нас своим талантом". По словам Солдатова, "если, например, "Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты"... то остальные три причины, а также разница в умении владеть своим голосом, по большому счету, уже не столь важны." Итак, барабанная дробь! Кто из жен Николаева поет лучше: Королева или Проскурякова?

Музыкант отметил, что в детстве он вместе со своей семьей весело выплясывал под задорный тембр Наташи Королевой. Он также заметил, что Королева звучала всегда "очень народно" и "со своим неповторимым огоньком в голосе".

О вокале Юлии Проскуряковой певец отозвался как о "теплом". Солдатов сказал: "Юлия Проскурякова дарит слушателю уникальные чувства и рождает незабываемый отклик в сердцах за счёт искренности и какой-то понятной близости".

В заключение своих рассуждений Владимир Солдатов отметил, что сказать о том, кто поет лучше – Наташа Королева или Юлия Проскурякова – не представляется возможным. Ведь у каждой певицы свои поклонники. И это исключительно дело вкуса.

Фото: из личного архива Владимира Солдатова

23 октября 2023, 08:06
Дни.ру✓ Надежный источник

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Километры за мечтой: куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
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