"У нас праздник!": радостная Подольская сделала трогательное заявление

Певица Наталья Подольская обратилась к народу в важный для нее день.

Кажется, что еще совсем недавно СМИ писали о появлении на свет второго ребенка Натальи Подольской и Владимира Преснякова, а прошло уже три года. День рождения сына Ивана супруги отмечают сегодня, 22 октября. По этому поводу семейство отправилось на Красную Поляну в Сочи.

Но перед тем, как отправиться в горы, Наталья Подольская сделала публикацию в популярной социальной сети, в которой выразила любовь к младшему наследнику. Артистка назвала его чудесным весенком (от названия знака зодиака Весы), а также призналась, что продолжает наслаждаться материнством.

Также певица сделала трогательное заявление: "Хочу пожелать в день рождения своего ребенка, чтоб все дети во всем мире были здоровыми и счастливыми". Эти слова заставили некоторых поклонников Натальи Подольской прослезиться, ведь, наблюдая за происходящим в мире, такие слова кажутся, как никогда, актуальными.

Ранее Наталья Подольская призвала россиян принять участие в голосовании, которое проводят организаторы музыкальной премии "Золотой граммофон". Певица попросила поклонников поддержать ее композицию. Подробнее об этом писали "Дни.ру".