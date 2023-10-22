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Воскресенье 22 октября

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"У нас праздник!": радостная Подольская сделала трогательное заявление

"У нас праздник!": радостная Подольская сделала трогательное заявление
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Певица Наталья Подольская обратилась к народу в важный для нее день.

Кажется, что еще совсем недавно СМИ писали о появлении на свет второго ребенка Натальи Подольской и Владимира Преснякова, а прошло уже три года. День рождения сына Ивана супруги отмечают сегодня, 22 октября. По этому поводу семейство отправилось на Красную Поляну в Сочи.

Но перед тем, как отправиться в горы, Наталья Подольская сделала публикацию в популярной социальной сети, в которой выразила любовь к младшему наследнику. Артистка назвала его чудесным весенком (от названия знака зодиака Весы), а также призналась, что продолжает наслаждаться материнством.

Также певица сделала трогательное заявление: "Хочу пожелать в день рождения своего ребенка, чтоб все дети во всем мире были здоровыми и счастливыми". Эти слова заставили некоторых поклонников Натальи Подольской прослезиться, ведь, наблюдая за происходящим в мире, такие слова кажутся, как никогда, актуальными.

Ранее Наталья Подольская призвала россиян принять участие в голосовании, которое проводят организаторы музыкальной премии "Золотой граммофон". Певица попросила поклонников поддержать ее композицию. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

22 октября 2023, 16:52
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру

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