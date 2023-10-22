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Воскресенье 22 октября

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Видео: улетевший из Израиля Галкин* запел на концертах песни Шатунова

Видео: улетевший из Израиля Галкин* запел на концертах песни Шатунова
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Юморист Максим Галкин* внес изменения в свою концертную программу.

На днях Максим Галкин* улетел из Израиля, но не из-за обострившегося конфликта его второй родины с Палестиной, как уверяет артист, а из-за гастролей. Накануне юморист выступил перед публикой на Кипре, где уже привычно покритиковал Россию, но вместе с тем, что неожиданно, выразил сожаления по поводу отсутствия возможности зарабатывать в стране, которую он спешно покинул весной прошлого года.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, билеты на концерты Максима Галкина* стали продаваться хуже. Мол, программа с похвалой украинцев и критикой россиян перестала быть актуальной, европейский народ теряет интерес к этой теме. Якобы поэтому концерты артиста немного изменились.

В частности, Максим Галкин* запел песни группы "Ласковый май", которые в последние годы исполнял экс-солист коллектива Юрий Шатунов. Также в репертуаре супруга Аллы Пугачевой появились композиции группы "Кино". Почему же артист решил запеть, да еще и песни покойных исполнителей, телеграм-канал не уточняет.

Ранее Максим Галкин* рассказал, что все свои накопления хранит вовсе не в Израиле. Слова артиста приводили "Дни.ру".

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

22 октября 2023, 14:27
Максим Галкин и Юрий Шатунов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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