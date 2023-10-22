"Творилось что-то дикое": в театре на спектакле с Асмус произошло невероятное

Актриса Кристина Асмус довела публику до слез.

Московский драматический театр имени Ермоловой уже два года показывает спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" с Кристиной Асмус в главной роли. Постановка и, в частности, игра звезды фильма "Текст" произвели на зрителей большое впечатление. Некоторые приходят посмотреть спектакль еще и еще раз, чтобы получить незабываемые эмоции.

Накануне же в театре на спектакле с Кристиной Асмус произошло невероятное. По словам актрисы, во время финальных поклонов встали все зрители в знак почтения к артистам и команде, которая работала над постановкой. "На каждом нашем спектакле встают зрители, но чтоб абсолютно весь зал... И на балконе тоже! Вчера творилось что-то дикое", – написала знаменитость в популярной социальной сети.

Люди, побывавшие на спектакле "Леди Макбет Мценского уезда", пишут в Сети, что Кристина Асмус довела своей игрой до слез всех зрителей. Сама актриса также призналась, что этот выход стал для нее особенным. "Вчера был, правда, какой-то феноменальный спектакль. Большинство сцен я никогда так не решала", – призналась артистка.

Поэтому не удивительно, что билеты на этот спектакль с участием Кристины Асмус разлетаются как горячие пирожки. Артистка благодарна поклонникам за любовь и с нетерпением ждет тех, кто еще не видел ее в роли весьма эмоциональной Катерины Измайловой.