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Шок! Звезда Голливуда ушла от мужа спустя 40 лет брака

Шок! Звезда Голливуда ушла от мужа спустя 40 лет брака
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Стало известно о разводе Мерил Стрип и Дона Гаммера.

На днях стало известно о разводе 74-летней американской актрисе Мерил Стрип и 76-летнего скульптора Дона Гаммера. Шокирующей эту новость делает одна подробность. Оказывается, супруги развелись шесть лет назад, так что в последние годы они просто мастерски скрывали это от общественности.

Слухи о проблемах в семье Мерил Стрип, конечно, были, но никто и предположить не мог, что артистка уйдет от мужа спустя 40 лет брака. Более того, звезда фильма "Дьявол носит Prada" не появлялась без обручального кольца на публике последние шесть лет. Почему актриса и скульптор развелись, пока неизвестно.

У Мерил Стрип и Дона Гаммера четверо детей: 43-летний певец и автор песен Генри Вулф, 40-летняя актриса Мэми Гаммер, 37-летняя Грейс Гаммер, 30-летняя Луиза Джейкобсон. Поскольку даже наличие столь богатого потомства не стало причиной для сохранения брака, стоит полагать, в семье действительно произошло что-то весьма серьезное и непростительное.

Мерил Стрип – настоящая звезда Голливуда. Она снялась в более чем 100 фильмах. Актриса является обладательницей трех "Оскаров" – за роли в фильме "Крамер против Крамера" (1979), "Выбор Софи" (1982), "Железная леди" (2011).

22 октября 2023, 12:28
Фото: Matthias Hauser/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Page Six✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лучшие кинообразы Мерил Стрип

"Дьявол носит Прада"
"Чем дальше в лес"
"Железная леди"
"Смерть ей к лицу"
"Джули и Джулия"
"Мосты округа Мэдисон"
"Часы"
"Выбор Софи"
"Рики и Флэш"
"Простые сложности"

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