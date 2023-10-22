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Воскресенье 22 октября

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"Из машины вылезала с большим трудом": немощный вид Пугачевой поразил народ

"Из машины вылезала с большим трудом": немощный вид Пугачевой поразил народ
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Соседи обратили внимание на состояние Аллы Пугачевой.

Судьба замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* неясна до сих пор. Говорят, в особняке живущего за границей семейства кто-то есть. Соседи слышали, с территории дома артистов доносился детский плач, а также видели свет в окнах. Сейчас общественность гадает: обосновались ли там другие люди, или кто-то просто присматривает за жилищем, пока знаменитые супруги вместе с детьми находятся за пределами России.

К слову, соседи не могут сказать ничего плохого об Алле Пугачевой, которая спешно перебралась в прошлом году в Израиль. Они вспоминают, как доброжелательно артистка общалась с жителями в деревне Грязь, дарила ненужные ее детям игрушки, хоть и не заводила дружбу с местными.

В последний раз, когда соседи видели Аллу Пугачеву, та поразила их своим состоянием. Они обратили внимание на немощный вид артистки. По словам местных, она едва передвигалась. "Она даже из машины влезала с большим трудом", – говорят люди.

Впрочем, судя по свежим фотографиям и видео, на которых запечатлена Алла Пугачева, сейчас она чувствует себя хорошо. Очевидно, ей стало лучше, ведь артистка весной прошлого года уверяла публику в том, что улетела в Израиль на лечение.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

22 октября 2023, 11:30
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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