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Воскресенье 22 октября

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Не просто концерт, а настоящий спектакль: Сергей Лазарев произвел фурор в Сибири

Не просто концерт, а настоящий спектакль: Сергей Лазарев произвел фурор в Сибири
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Певец Сергей Лазарев показал поклонникам из сибирского городка свое шоу "Я не боюсь".

Пожалуй, Сергей Лазарев вместе со своей командой должен вести лекции по тайм-менеджменту, ведь, глядя на него, можно поразиться его умению все успевать. То он практически не выходит из съемочного павильона, в котором снимают шоу "Ну-ка, все вместе!", то записывает очередной альбом, то прогуливается по достопримечательностям Бали, то он уже находится в самом центре России со своим шоу.

Вернувшись в родную страну после короткого отпуска, Сергей Лазарев отправился в Сибирь, где его уже ждали поклонники, желающие увидеть его новое шоу "Я не боюсь". Первым городом после перерыва в гастрольном графике артиста стал Иркутск, затем певец отправился в Красноярск. На концерте Лазарева в городе на Енисее побывал и корреспондент "Дни.ру" и лично увидел, что исполнитель хита "В самое сердце" произвел настоящий фурор своим шоу.

В чем же секрет успешного шоу Сергея Лазарева? В том, что на концерте этого артиста продумано все до мелочей, отточено каждое движение, и, конечно, в профессионализме самого артиста. Он с легкостью может одновременно и энергично двигаться, и брать самые высокие ноты.


Зрители, несомненно, были уверены в том, что увидят качественное шоу. Об этом говорит их количество. В "Гранд Холл Сибирь" на представлении Сергея Лазарева не было ни одного свободного места.

"Шоу "Я не боюсь" нельзя назвать просто концертом. Это музыкальный спектакль о любви, о поисках любви. Этот спектакль сделан с большой любовью к вам, уважаемые зрители, и мне безумно приятно, что за несколько недель до концерта не было ни одного билета. Огромное спасибо за этот интерес!", – обратился к залу Сергей Лазарев.

Нельзя не сказать, что шоу "Я не боюсь" является настоящим подарком для истинных поклонников Сергея Лазарева, ведь на концерте прозвучали хиты разных лет. Этот музыкальный спектакль охватывает последние 10 лет карьеры певца – от композиции, ставшей нетленкой, "В самое сердце" до новинки "Вкус малины".

Красноярск стал 75-м городом в туре Сергея Лазарева с шоу "Я не боюсь". До конца 2023 года артист посетит еще 19 городов, после чего наверняка будет готовиться к новому музыкальному спектаклю, ведь в конце октября выходит его новый, десятый альбом – "Я видел свет".

22 октября 2023, 10:30
Сергей Лазарев. Фото: Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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