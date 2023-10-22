Пакуем чемоданы: Тина Канделаки назвала лучшее место для отдыха в России

Гендирекор ТНТ пообщалась с подписчиками в социальной сети. В числе прочего Тина Канделаки ответила на вопрос о своих любимых местах для отдыха.

Сперва Тинатин Гивиевна посетовала, что с ее загруженным рабочим графиком времени на отдых практически не остается, однако сделала оговорку о том, что недавно в первый раз путешествовала по Волге — тур длился две недели, и Тина Канделаки осталась в полном восторге.

"Поверьте, Волга для меня это лучшее место!", — подчеркнула телеведущая.

По ее словам, путешествие по Волге прекрасно как с точки зрения нахождения в ее водных просторах, так и на берегу, где очень много красоты, редких достопримечательностей и древних мест. Тина Канделаки выразила возмущение тем фактом, что Россию, к сожалению, принято считать страной, малопригодной для туризма.

"Это уже такое банальное неприятное клише. Очень недооцененная страна", — негодует гендиректор ТНТ.

Тина Канделаки рассказывает: когда идешь по Волге, понимаешь, что внутренний туризм по своему уровню давно ушел далеко вперед. Есть целая плеяда русских старых городов, для религиозного туризма здесь вообще очень широкая поляна, ведь красивые монастыри встречаются на каждом шагу.

Особенно ведущая оценила Нижний Новгород, который она нашла не просто очень свежим, чистым и красивым, но при этом настолько сохранившим свою историческую целостность и ценность, что становится непонятно, почему же люди раньше не ездили по своей стране.

Подлинное счастье, по словам Тины Канделаки — "Жить в стране, которую ты еще даже не исследовал и только-только начинаешь – это приятное путешествие".

