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Якубовича резко ударили в эфире шоу на глазах у зрителей

Якубовича резко ударили в эфире шоу на глазах у зрителей
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Легенда телевизионной программы "Поле чудес" Леонид Якубович получил по голове. Инцидент произошел в самом разгаре шоу на Первом канале.

За последние пару лет на главном телеканале страны произошли серьезные перемены. Зрители перестали видеть на экранах иноагента Максима Галкина, неровно дышащего к Израилю Ивана Урганта, даже седовласый красавец в шелковых носках Дмитрий Дибров уступил свое место в проекте "Кто хочет стать миллионером?". Зато Леонид Якубович до сих пор крепко держится за свой знаменитый барабан на шоу "Поле чудес".

В новом выпуске передачи знаменитый усач традиционно просил назвать слово и открыть верные буквы. Участники дарили ему подарки, а один из них превзошел все ожидания. Девочка вручила ведущему легкую волшебную палочку, которую сделала в центре детского развития. Также она резко ударила Якубовича по лбу этим креативным изобретением.

Кадр из шоу "Поле чудес"/www.1tv.ru

"Каждый ребенок может стать волшебником. Нужно просто сделать палочку, поверить в свои силы и без сомнений и страха идти к своей мечте", — заявила юная особа. Она торжественно обратилась к ведущему. Леонид Якубович получил наставление быть всегда здоровым и счастливым.

Похоже, что творческий сюрприз очень понравился звездному предводителю шоу "Поле чудес". После душевной беседы Леонид Якубович попросил вынести девочке взаимный подарок.

21 октября 2023, 20:39
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Леонид Якубович лично управлял вертолетом.
Леонид Якубович в компании Ирины Родниной и главы Дубны Вячеслава Мухина.
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Леонид Якубович и Ирина Роднина раздавали детям эскимо.
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