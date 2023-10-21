Иногда любить – значит отпустить: звезда СССР и России со слезами вспомнила мужа

На шоу Андрея Малахова пригласили культовую певицу, автора песни "Ах, какая женщина!" из репертуара группы "Фристайл".

Телеканал "Россия 1" представил новый выпуск шоу "Привет, Андрей!", посвященный дню рождения Ярослава Сумишевского. Артист порадовал собравшихся гостей музыкальным выступлением, публика ликовала. Поздравить именинника в студию программы пришла звезда СССР и России, певица и поэт-песенник Татьяна Назарова.

Ведущий шоу Андрей Малахов объявил, что знаменитость давно пропала с радаров и ведет непубличный образ жизни. Накануне эфира автор песни "Ах, какая женщина!" позвала съемочную группу шоу к себе домой и показала на камеру, как живет.

В лучшие времена она писала песни для королевы советской эстрады Аллы Пугачевой, императрицы Ирины Аллегровой и многих других выдающихся суперзвезд, а сейчас живет на дачном участке в крохотном домике, который построила на взятые в кредит 300 тысяч рублей. Татьяна Назарова спустилась с небес на землю и начала ценить не славу и влияние, а свою пожилую маму, с которой все-таки придется расставаться.

"Я дважды замужем была. Мой первый муж уехал в Израиль. А второй... мы прожили 20 лет, он нашел просто поэтессу, она стала для него музой. Иногда любить — значит отпустить", — вспомнила любимого со слезами Татьяна Назарова.