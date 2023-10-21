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Суббота 21 октября

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Стыдно признаться: Проклова на Первом канале выдала сенсационную правду

Стыдно признаться: Проклова на Первом канале выдала сенсационную правду
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О некоторых вещах звезды шоу-бизнеса предпочитают молчать, но эта кинозвезда СССР не из робких. Она абсолютный лидер по вещанию громких интригующих речей на телевидении.

Было время, когда вокруг заслуженной артистки РСФСР развернулись нешуточные дискуссии. На седьмом десятке лет звезда фильма "Будьте моим мужем" вдруг решила представить на всю страну каверзную информацию о знаменитом режиссере. Из-за этого Елена Проклова даже потеряла дружбу с коллегами, которые считали ее благородной личностью.

Немногим позже артистка вызвала шумиху волнительным состоянием здоровья, о котором пестрили многочисленные заголовки газет и сетевых СМИ. К счастью, совсем скоро все устаканилось, а теперь Елена Проклова вновь приковывает внимание россиян на федеральном канале России.

На этот раз заслуженная артистка стала гостьей шоу "Сегодня вечером" под предводительством Николая Цискаридзе. Ведущий спросил у звезды, как она отметила юбилей — 70 лет. "Мне стыдно признаться. Я свой юбилей отменила. Мне супруг предложил яхту, созвать друзей..." — выдала сенсационную правду Елена Проклова на Первом канале.

По словам артистки, застолье и подарки в день рождения ей были чужды. Тогда она извинилась перед приглашенными на яхту гостями и отправилась на дачу в Сочи. Елена Проклова провела важный праздник в горах, загорая в купальнике с дочерью и близкой подругой.

21 октября 2023, 17:26
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

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