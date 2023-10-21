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Суббота 21 октября

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Плачет душа: похудевшую Пегову с трудом узнали поклонники

Плачет душа: похудевшую Пегову с трудом узнали поклонники
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Аппетитные щечки сменили острые скулы, а улыбку как рукой сняло... Знаменитая актриса Ирина Пегова совсем другая.

Вот она — мода на стройность! Легкая на подъем и заводная блондинка в последнее время сильно похудела. Амбициозная звезда российских сериалов продемонстрировала результат в официальном аккаунте. И все бы славно — и грудь, и бедра на месте. Да только Ирина Пегова обрела отнюдь не веселое выражение лица.

Добившись тонкой талии, знаменитость уже не светится от счастья, как прежде. Вместо легкого румянца появилась бледность. Несколько свежих кадров, сделанных в разгар золотой осени подтверждают это. Изменения во внешности Ирины Пеговой видно невооруженным глазом, а вот саму ее с трудом узнали.

Милая пышка-хохотушка превратилась в строгую молчаливую леди. Знаменитая артистка сняла крупным планом свое лицо. Уголки губ опустились, а блеск чарующих глаз словно потух. В комментариях начались бурные обсуждения: почему Ирина Пегова теперь такая?

"Что-то у вас сегодня какое-то не солнечное настроение", "Плачет душа", "Непривычно вас видеть без улыбки", — отреагировали поклонники.

Публика волнуется за любимую народом артистку и надеется, что скоро звезда выйдет на связь здоровой и счастливой красавицей. Наверняка Ирина Пегова все же обрадует многочисленных фанатов, ее помнит и любит почти вся страна.

21 октября 2023, 16:04
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы

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