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Суббота 21 октября

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Давайте будем благодарны: Алферова заявила о подарке для россиян

Давайте будем благодарны: Алферова заявила о подарке для россиян
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Даже в смутные волнительные дни есть повод улыбнуться. Об одном из них напомнила российская актриса театра и кино Ксения Алферова.

Путь этой прославленной творческой женщины был тернист и полон сюрпризов, которые выдержит не каждая знаменитость. Однако несмотря на все перипетии, жена Егора Бероева сохранила позитив. Теплый ласковый взгляд и деятельный характер, которыми обладает Ксения Алферова, не понаслышке известен миллионам россиян.

Звезда лично организует громкие проекты, которые направлены на благотворительность и культурное развитие общества. Один из них посвящен творчеству Марины Цветаевой, это моноспектакль, где Ксения Алферова предстает в роли великой русской поэтессы.

На днях знаменитая артистка поделилась приятными впечатлениями после первого в этом сезоне показа спектакля. Кроме того, звезда напомнила многочисленным фанатам о самом главном. "Всем доброе утро! А доброе оно уже только потому, что нам всем подарили еще один новый день жизни", — заявила Ксения Алферова.

По словам актрисы, поэтесса Марина Цветаева была искренним и открытым человеком, к которому стоит относиться благосклонно. А еще, отметила знаменитость, нужно почаще обращать внимание на свою душу и наводить там порядок.

"Давайте будем благодарны за то, что у нас уже есть... Все будет хорошо", — написала Ксения Алферова.

21 октября 2023, 13:05
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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