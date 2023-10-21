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Люблю: Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве

Люблю: Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве
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Знаменитый певец публично выразил самое сокровенное. На глазах у многочисленных зрителей Егор Крид выдал всю правду о себе.

В минувшую пятницу в эфире Первого канала показали финал главного музыкального телепроекта страны "Голос. Уже не дети". Наряженные по торжественному случаю члены жюри оценивали самых ярких обладателей вокального дара среди участников сезона. Кругом царила праздничная атмосфера и даже Егор Крид в кресле наставника сиял в модном деловом костюме.

Особого внимания знаменитый певец удостоил молодых конкурсанток. Рагда Ханиева и Вероника Сыромля покорили сердце холостого маэстро. Немудрено, что неженатый артист так вожделенно смотрел на выступления сладкоголосых красоток.

В самом разгаре выпуска шоу "Голос. Уже не дети" исполнитель хита "Миллион алых роз" произнес трогательную речь с интригующим подтекстом. Егор Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве сразу двоим девушкам.

"Девчонки, я просто горжусь вами. Я горжусь вашим настроем. Горжусь всем тем, что мы с вами успели сделать на этом проекте. Вы делаете с телезрителями, со мной и со всеми, кто сейчас у экранов, что-то невероятное... Я вас люблю, девчат, удачи!" — произнес счастливый Егор Крид.

По итогу всероссийского голосования победительницей сезона стала Вероника Сыромля. Так решили телезрители Первого канала, а зал шоу "Голос. Уже не дети" разразился аплодисментами. Ведущая Яна Чурикова отметила, что Егор Крид может гордиться своей девочкой.

21 октября 2023, 11:17
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал/шоу "Голос. Уже не дети"✓ Надежный источник

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