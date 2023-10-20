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Пятница 20 октября

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Стало известно о новых обвинениях в адрес заключенного Ефремова: что на этот раз

Стало известно о новых обвинениях в адрес заключенного Ефремова: что на этот раз
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Речь идет о наследстве дяди актера. Михаил Ефремов якобы обманом присвоил себе большую квартиру в центре Москвы.

Концертмейстер Александр Покровский, являющийся дядей Михаила Ефремова, скончался в прошлом году от инсульта. На днях стало известно, что мужчина всячески препятствовал тому, чтобы Михаил Ефремов унаследовал хоть что-то из его имущества: соответствующие бумаги его юрист принес в адвокатскую контору.

Сегодня раскрываются новые подробности: в сети опубликована любопытнейшая видеозапись. На ней Покровский утверждает, что всем сердцем не желает, чтобы после его смерти жилье доставалось актеру — по сути дела, речь идет о видеозавещании. Если запись в итоге будет применена в суде, то это станет прецедентом: ранее в отечественной судебной практике не было случаев установления прав наследства таким образом.

Алексей и Наталья Громовы утверждают, что почти двадцать лет ухаживали за престарелым дядей Михаила Ефремова. По словам супругов, именно им Покровский и наследовал огромную жилплощадь неподалеку от Кремля — однако, актер этому воспротивился и пожелал забрать лакомый кусочек себе. По сути, на артиста снова накинулись с обвинениями.

Однако у Громовых тоже оказался свой "рояль в кустах", который и был предъявлен сегодня: видеозапись с участием дяди. Концертмейстер собственноручно написал и подписал завещание, а чтобы не возникло вопросов, Алексей и Наталья попросили записать его это на видео — все было совершено в атмосфере конспирации, дабы Михаил Ефремов или его жена не узнали обо всем раньше времени.

В общем и целом наследство Покровского тянет почти на сотню миллионов рублей. По словам юристов, как завещание, так и его подтверждение в лице видеозаписи будут тщательно изучать на предмет подлинности. В курсе ли обо всем происходящем сам Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, пока неизвестно.

20 октября 2023, 20:58
Михаил Ефремов. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
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Лучшие роли алкоголика Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: &quot;Грозовые ворота&quot; (2006)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Фурцева&quot; (2011)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Департамент&quot; (2013)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Гражданин Никто&quot; (2016)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Одесский пароход&quot; (2019)

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