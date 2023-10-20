Это для меня новость! Буланову поразил широкий жест проклявшего ее Разина

Продюсер всегда славился своими громкими заявлениями, не соответствующими действительности. Очередным новостям от Андрея Разина удивилась Татьяна Буланова.

На днях в московском "Крокус Сити Холле" отгремел концерт памяти Юрии Шатунова — в прошлом месяце любимец российской публики мог бы отметить юбилей, но, увы, не дожил до 50-летия. Почтить память великого артиста вышли на сцену знаковые фигуры российского шоу-бизнеса, среди которых Алсу, "Дискотека Авария", SHAMAN, Лариса Долина и многие другие,

Андрей Разин, чья роль в судьбе группы "Ласковый май" и лично Юрия Шатунова не вызывает сомнений, на вечер приглашен не был и высказался по этому поводу однозначно. Точнее — очень неоднозначно. Продюсер окрестил мероприятие сатанинским и пообещал молиться за то, чтобы каждого его участника поразили болезни. Кто-то посмеялся, кто-то воздержался, кто-то испугался, как Татьяна Буланова.

Например, Григорий Лепс и Дима Билан почему-то от выступлений отказались, причем без комментариев. До последнего момента под вопросом находилось выступление Ларисы Долиной. Татьяна Буланова отреагировала на слова Разина с опаской и просила усилить охрану.

Теперь, когда концерт памяти Шатунова состоялся и, слава Богу, никто не умер, артисты подводят некоторые итоги. Татьяна Буланова, в частности, подчеркнула, что композицию "Ласкового мая" "Звездная ночь" исполнила второй раз в жизни, и по поводу первого исполнения сам Юрий Шатунов был в курсе. Потому певица искренне не понимает проклятий Разина.

Отдельно Татьяна Буланова отметила очередные сомнительные слова продюсера "Ласкового мая": человек, в свое время представившийся племянником Горбачева, уверяет, что помог певице с получением статуса заслуженной артистки страны.

"Это для меня новость! Не знала..." — всплеснула руками Татьяна Буланова и тут же попросила посодействовать Разина в получении звания уже народной артистки. — Походатайствуйте, Андрей!"

Певица не отрицает, что у нее были связи с Андреем Разиным в девяностые годы, хотя и подчеркивает, что тесными они не были. При этом Татьяна Буланова напоминает, что продюсер так и не посодействовал Юрию Шатунову в получении звания народного артиста, которое ему, собственно, и не нужно: "Настоящий народный артист — без званий и наград!".