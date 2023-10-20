Улетевшая в Китай Бузова оконфузилась с флагом: диплом по географии не помог

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Пятница 20 октября

19:23Улетевшая в Китай Бузова оконфузилась с флагом: диплом по географии не помог 18:42Великие Rolling Stones снова в строю: ветераны рока вернулись с новым альбомом 18:01Нинидзе в прошлом: счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына 17:26Оскандалившаяся Распутина лишилась работы: ей нашли достойную замену 16:58"Бабушка легкого поведения": на кого стала похожа 50-летняя Наташа Королева 16:24"Ей петь нечем": названа реальная причина завершения карьеры Пугачевой 15:10Стало известно о разводе Королевой со знаменитым мужем 14:55"Обретает характерную отечность": как образ жизни изменил внешность Волочковой 14:40"Ты здесь лишний": Буйнов рассекретил реальные отношения Пугачевой с "нежным" мужем 14:30Всплыли жуткие детали кровавой расправы в семье Намина: вот что сказал убийца 14:14Исход юмориста Слепакова* массово огласили на всю Россию 13:30Другой человек: родившая певица Нюша удивила внешностью армию поклонников 13:12Увела у Бузовой: сияющая Загитова рассекретила красавца-партнера 12:45Звучит отлично: Игорь Крутой опять в центре внимания 12:10Ушедшего на небеса лидера группы “Король и Шут” не оставляют в покое 11:55"Огромное количество претензий": Агурбаш сообщила о проблемах у дочери Алсу 11:48Сбежала – и понеслось: известная кинозвезда остро высказалась о России 11:07Жена Преснякова улизнула из дома на поиски любви: что произошло? 10:56Не Стас и не Намин: настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось при допросе в полиции 10:30Папы рядом нет: как живут дети Прилучного от Муцениеце 10:16Без объяснения причин: заявлено о тотальном срыве Арбениной 09:21Ушел знаменитый певец: ему было всего 72 года 08:52Выжить бы: куда пропал Дмитрий Нагиев 08:00"Хамить не следует": оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян 06:39Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам 04:09Как бороться с осенней хандрой: советы психолога 02:13Реабилитолог назвала долгие прогулки крайне опасным занятием 00:15Как выбрать самую качественную штукатурку для чистовой отделки квартиры 23:03Заморозки ожидаются в Москве и других городах России в грядущие выходные 22:24"Не стал реагировать": отец пролил свет на историю с избиением Милохина 21:56"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной 21:30Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали 21:00Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове 20:31Чего наконец перестала стесняться молодежь: замечание Газманова 19:51Избитый в Тбилиси Милохин сбежал в Дубай: подробности 19:28По стопам Галкина* и Пугачевой: молодой любовник Бабкиной нашел себе новую пару 18:58Цены на туры в Египет рухнули: названа причина 18:30Дочь Славы боится общаться с людьми после родов: в чем дело 17:57Из-за чего уехавшего Прилучного могут депортировать в Россию: ответ юриста 17:29"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны 17:04"Пуританское общество": известная модель смутила Преснякова своей грудью 16:37Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе 16:15Кому достались несметные богатства Юдашкина: его дочь выдала все секреты 15:15Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой 15:02Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве к выходным 14:53"Считал это неприличным": почему сын стеснялся родства с "тетей Таней" Веденеевой 14:47Почему развод Климовой и Петренко был неизбежен? 14:16Почему иностранцы отказали в лечении Валентину Юдашкину? 13:55Умерла звезда культовых программ "Каламбур" и "Маски-шоу" Сергей Гладков 13:03Михалков обратился к молодому поколению с пронзительной речью: вот что он сказал
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Улетевшая в Китай Бузова оконфузилась с флагом: диплом по географии не помог

Улетевшая в Китай Бузова оконфузилась с флагом: диплом по географии не помог
1103

Географ-краснодипломница Ольга Бузова перепутала флаги государств.

Говорят, Ольга Бузова является весьма умной, эрудированной женщиной, а ее глупые поступки и ошибки – лишь часть образа, который хорошо продается. Специально ли телезвезда коверкает простые фразы, задает вопросы, ответы на которые очевидны, или путает флаги стран, остается только гадать. Но недавнее действие поющей телеведущей снова восприняли как конфуз.

Прилетев в Китай, Ольга Бузова поспешила поделиться впечатлениями с подписчикам в запрещенной социальной сети. Она рассказала, что побывала на озере Сиху ("Западное озеро"), которое является главной достопримечательностью Ханчжоу. Но телезвезда выбрала неверный эмодзи, желая дополнить свой текст. Она прикрепила флаг Белоруссии, хотя, очевидно, знаменитость хотела добавить символ Поднебесной.

Фото: коллаж Дни.ру

Такая ошибка, можно сказать, непозволительна для Ольги Бузовой, которая имеет диплом географа с отличием. Хотя знания, полученные телезвездой в начале века, наверняка с годами выветриваются за ненадобностью.


Ранее Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию. Поющая телеведущая призналась, что ни за что не смогла бы работать в офисе. По словам знаменитости, она далека от всего, что связано, например, с бухгалтерией. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

20 октября 2023, 19:23
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

По теме

"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны

Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Великие Rolling Stones снова в строю: ветераны рока вернулись с новым альбомом

Великие Rolling Stones снова в строю: ветераны рока вернулись с новым альбомом
Новая пластинка под названием Hackney Diamonds вышла в свет 20 октября. The Rolling Stones не выпускали нового материала уже десять лет. А если говорить о полноценных альбомах, то и больше: их последняя большая работа, A Bigger Bang, датируется 2005 годом — альбом ожидаемо разорвал чарты Великобритании и США.

Нинидзе в прошлом: счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына

Нинидзе в прошлом: счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына
Актер Максим Виторган появился на людях с новой пассией. После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган состоял в романтических отношениях с актрисой Нино Нинидзе.

Оскандалившаяся Распутина лишилась работы: ей нашли достойную замену

Оскандалившаяся Распутина лишилась работы: ей нашли достойную замену
Певица перестала устраивать продюсеров в качестве члена жюри программы "Суперстар". Маша Распутина уступила место другой, не менее знаковой певице. Маша Распутина с 2021 года занимала место в жюри шоу "Суперстар" на НТВ.

"Бабушка легкого поведения": на кого стала похожа 50-летняя Наташа Королева

"Бабушка легкого поведения": на кого стала похожа 50-летняя Наташа Королева
Наташа Королева в новом образе едва узнаваема. Наташа Королева за всю свою карьеру не раз экспериментировала с образами, но едва ли не после каждого преображения артиста оставалась узнаваемой, поэтому новый образ певицы заставил поклонников изумиться.

"Ей петь нечем": названа реальная причина завершения карьеры Пугачевой

"Ей петь нечем": названа реальная причина завершения карьеры Пугачевой
На днях продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность, что в случае возвращения Примадонна соберет полные залы. Сергей Соседов объяснил, почему Алла Пугачева больше не сможет вернуться на сцену. Музыкальный критик уверен, что Алла Борисовна ушла со сцены не просто так, а по совершенно естественным причинам.

Выбор читателей

20/10ПтнУшел знаменитый певец: ему было всего 72 года 18/10СрдПапа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 19/10ЧтвРазбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 19/10Чтв"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной 19/10Чтв"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны 20/10ПтнСтало известно о разводе Королевой со знаменитым мужем