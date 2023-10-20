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Пятница 20 октября

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Великие Rolling Stones снова в строю: ветераны рока вернулись с новым альбомом

Великие Rolling Stones снова в строю: ветераны рока вернулись с новым альбомом
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Новая пластинка под названием Hackney Diamonds вышла в свет 20 октября. The Rolling Stones не выпускали нового материала уже десять лет.

А если говорить о полноценных альбомах, то и больше: их последняя большая работа, A Bigger Bang, датируется 2005 годом — альбом ожидаемо разорвал чарты Великобритании и США. После этого великая команда надолго замолчала — в плане нового творчества. The Rolling Stones регулярно давали большие туры и били рекорды по стоимости, выручке и масштабам.

В ходе тура 2007 года группа заезжала и в нашу страну: единственный концерт в России состоялся в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Выступлению предшествовали длительные споры о том, устоит ли местная архитектура от столь громкого звука. Устояла.

Долгие годы "роллинги" радовали поклонников только выступлениями и редкими синглами — нового альбома перестали ожидать даже самые преданные фанаты. Тем прекраснее оказалась его презентация: промоутеры постарались на славу. Сначала вышло лишь одно маленькое объявление в скромной региональной английской газете — с одним только намеком.

Понимающие люди тут же считали месседж, и информация пошла по сети. Официальная презентация стала лишь вопросом времени и не заставила себя ждать. The Rolling Stones пришли в гости к Джимми Фэлтону на его вечернее шоу, где и объявили: 20 октября выходит новая пластинка.

В записи диска в качестве гостей поучаствовали многие звезды мировой величины, в числе которых Леди Гага, Стиви Уандер и даже Пол Маккартни — один из лидеров The Beatles, противостояние с которыми еще в 60-х стало притчей во языцех. Что особенно приятно, лидер группы, 80-летний Мик Джаггер бодро заявляет, что The Rolling Stones не намерены останавливаться.

"Я не думаю, что это последний альбом Rolling Stones. У нас осталось почти три четверти до следующего", — отметил великий солист, подчеркнув, что сразу по выходу Hackney Diamonds группа отправится в полномасштабное турне.

Еще в 1996 году, в одной из песен с альбома Bridges To Babylon гитарист группы Кит Ричардс спел: "Как я могу остановиться — я же начал?". Сегодня, в 2023 году, мы с огромным удовольствием можем заявить: The Rolling Stones живы и, видимо, не остановятся уже никогда.

20 октября 2023, 18:42
The Rolling Stones. Фото: © Soeren Stache/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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