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Пятница 20 октября

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Нинидзе в прошлом: счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына

Нинидзе в прошлом: счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына
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Актер Максим Виторган появился на людях с новой пассией.

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган состоял в романтических отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Пара всячески демонстрировала свою любовь публике, появляясь на светских мероприятиях. Но в одночасье влюбленные перестали афишировать свой роман. Даже в Сети артисты перестали публиковать совместные кадры, из-за чего публика сделала вывод: пара рассталась. А когда актер улетел на длительное время в Израиль, оставив пассию в Москве, то никаких сомнений о разрыве не осталось.

Но однажды на фоне слухов о расставании Максим Виторган и Нино Нинидзе посеяли сомнения в головах тех, кто был убежден в плачевном исходе их отношений. Публика узнала, что пара вместе провела новогодние праздники. Впрочем, это был единственный факт, заставляющий поклонников артиста думать, что он все еще состоит в романтических отношениях с актрисой.

Все точки над i были расставлены, когда Максима Виторгана заметили в компании новой пассии. Счастливого актера застали целующимся с 23-летней возлюбленной (столько же лет его старшему сыну). В Сети появились кадры со свидания актера с девушкой. Теперь уж точно: Нино Нинидзе для артиста в прошлом.

Ранее лицо Максима Виторгана в одном из сериалов изменили с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

20 октября 2023, 18:01
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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