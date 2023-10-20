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Пятница 20 октября

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Стало известно о разводе Королевой со знаменитым мужем

Стало известно о разводе Королевой со знаменитым мужем
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Говорят, от любви до ненависти один шаг. Но все-таки есть пары в шоу-бизнесе, которые расстаются без скандалов и ссор. Это хорошая практика при наличии ребенка и позволяет легче перенести расставание с дорогим сердцу человеком.

Поклонники Алексея Долматова часто иронизируют, что по его насыщенной истории личной жизни впору вписать книгу. Как известно, впервые известный на всю страну рэпер связал себя узами брака в 2008 году. Его супругой стала возлюбленная Айза, сменившая на сегодняшний день уже несколько фамилий. Затем исполнитель состоял в отношениях с певицей Кети Топурией. А в 2021 году он женился на модели Юлии Королевой. Все три истории любви Гуфа были яркими, но ни одна из них не получила счастливый финал.

Как и все прошлые отношения, последний союз Долматова был полон публичных разборок. Самая громкая из них состоялась весной этого года, когда семья находилась на отдыхе. В какой-то момент Алексей поругался с женой прямо на глазах у огромной аудитории в социальных сетях, а затем и вовсе забрал документы, чтобы та не могла уехать. Через некоторое время пара уладила конфликт и забыла про это недоразумение. Но, как оказалось, перемирие продлилось недолго.

Не так давно стало известно, что Алексей и Юлия приняли решение расстаться. Судя по всему, этот разрыв будет окончательным, по крайней мере по документам. Сегодня стало известно о разводе Королевой со знаменитым мужем. Как сообщает Пятый канал, он официально состоялся.


О том, что Гуф снова стал холостяком, рассказал его адвокат Сергей Жорин. Представитель музыканта отметил, что бывшие супруги смогли урегулировать все вопросы без разбирательства.

"Все остальные вопросы, связанные с воспитанием детей, в том числе и содержанием, стороны решили во внесудебном порядке, что я со своей стороны искренне приветствую", – сообщил Жорин.

Судя по всему, печалиться из-за потери статуса женатого человека Долматов не станет. Как известно, музыкант умеет наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, а без семейных уз, вероятно, у него это получается еще лучше. Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Сеть утек райдер рэпера. Оказалось, Гуф запрашивает у организаторов выступлений море алкоголя.

20 октября 2023, 15:10
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Любовь не ржавеет: 3 пары шоу-бизнеса, которым все нипочем

Фото: соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

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