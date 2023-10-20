Другой человек: родившая певица Нюша удивила внешностью армию поклонников

Знаменитая исполнительница Нюша предстала в социальных сетях в неожиданном виде.

Как и любой другой человек, знаменитая певица Анна Шурочкина сталкивалась с трудностями в личной жизни и карьере. Зато сейчас ее можно назвать по-настоящему счастливым и состоявшимся во всех сферах человеком. Артистка построила семью с бизнесменом Игорем Сивовым, дважды стала мамой, завоевала любовь и признание публики. К тому же, Нюша шикарно выглядит, хотя всего год назад родила малыша.

Несколько дней назад известная исполнительница в очередной раз удивила внешностью армию поклонников. Звезда опубликовала в социальных сетях ролик с кусочками кадров, сделанных во время недавней фотосессии. На съемке певица предстала в дерзком образе и похвасталась худенькими частями тела. Даже удивительно, как ей удается оставаться такой стройной, пока каждый десятый гражданин страны, как пишет телеканал "360", живет с ожирением.

Стилисты сделали певице Нюше роскошный макияж и модную укладку, умело подчеркнув все достоинства. А вот наряд под них артистке подбирать не потребовалось. На время съемки Шурочкина избавилась от одежды и завернулась в меховую шубу. Одеяние прикрыло все то, что должно быть спрятано от любопытных глаз, но хрупкие плечи знаменитости оказались оголены.

Поклонники не смогли пройти мимо и написали в комментариях много приятных слов. А некоторые и вовсе посчитали, что певица не похожа на себя и выглядит как другой человек. Остается только догадываться, каких усилий маме двоих детей стоит поддерживать себя в такой роскошной форме. Ведь ранее, как писали "Дни.ру", Нюша сделала признание о нежданной беременности и непростых родах.

Возможно, секрет артистки заключается в здоровом образе жизни. Кто знает, быть может, певица Нюша регулярно пьет зеленый чай, который, как передает сайт VSE42.RU, полезен для сохранения привлекательной фигуры.