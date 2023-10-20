Звучит отлично: Игорь Крутой опять в центре внимания

Игорь Крутой в очередной раз восхитил подписчиков в своих социальных сетях.

Игорь Крутой – один из самых известных и востребованных композиторов нашей страны. За свою творческую карьеру маэстро написал сотни музыкальных композиций. Многие хиты, появившиеся на свет из-под его талантливой и выдающейся руки, отпечатались в памяти слушателей на долгие годы. Но некоторые работы Игоря Крутого полюбились публике особенно сильно.

Особое место в сердца поклонников заняла песня "Пусть вам повезет в любви". Для кого-то эта композиция стала утешением в непростые периоды жизни, а другим подарила надежду и веру в лучшее. Благодарить за это стоит не только легендарного Игоря Крутого, но и единственного в своем роде поэта Игоря Николаева.

Усилиями знаменитых маэстро этот знаменитый хит обрел музыку и заветные строчки, однако жизнь в них вдохнула непревзойденная Таисия Повалий. Любимица публики подарила композиции свой чарующий голос и заставила всю страну подпевать в 2007 году. С тех пор прошло немало лет, и за это время в нашей стране прозвучало множество достойнейших песен. Однако хит в исполнении Повалий по-прежнему звучит отлично и не теряет своей актуальности.

Накануне Игорь Крутой вместе со знаменитыми коллегами опять оказался в центре внимания. На своей странице в социальной сети ВКонтакте композитор опубликовал архивную запись выступления Таисии Повалий. Артистка исполнила песню "Пусть вам повезет в любви" на сцене и собрала бурю аплодисментов. Объявляя ее, ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев упомянули и творцов, которые трудились над композицией.

"Это песня-пожелание всем нам от композитора Игоря Крутого и поэта Игоря Николаева", – заявила Кудрявцева на кадрах.

Стоит отметить, что в аккаунте маэстро регулярно появляются записи выступлений прошлых лет. Ранее он публиковал на странице хит в исполнении Александра Серова. А до этого, как писали "Дни.ру" Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением.