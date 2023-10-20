Сбежала – и понеслось: известная кинозвезда остро высказалась о России

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Пятница 20 октября

12:45Звучит отлично: Игорь Крутой опять в центре внимания 12:10Ушедшего на небеса лидера группы “Король и Шут” не оставляют в покое 11:55"Огромное количество претензий": Агурбаш сообщила о проблемах у дочери Алсу 11:48Сбежала – и понеслось: известная кинозвезда остро высказалась о России 11:07Жена Преснякова улизнула из дома на поиски любви: что произошло? 10:56Не Стас и не Намин: настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось при допросе в полиции 10:30Папы рядом нет: как живут дети Прилучного от Муцениеце 10:16Без объяснения причин: заявлено о тотальном срыве Арбениной 09:21Ушел знаменитый певец: ему было всего 72 года 08:52Выжить бы: куда пропал Дмитрий Нагиев 08:00"Хамить не следует": оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян 06:39Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам 04:09Как бороться с осенней хандрой: советы психолога 02:13Реабилитолог назвала долгие прогулки крайне опасным занятием 00:15Как выбрать самую качественную штукатурку для чистовой отделки квартиры 23:03Заморозки ожидаются в Москве и других городах России в грядущие выходные 22:24"Не стал реагировать": отец пролил свет на историю с избиением Милохина 21:56"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной 21:30Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали 21:00Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове 20:31Чего наконец перестала стесняться молодежь: замечание Газманова 19:51Избитый в Тбилиси Милохин сбежал в Дубай: подробности 19:28По стопам Галкина* и Пугачевой: молодой любовник Бабкиной нашел себе новую пару 18:58Цены на туры в Египет рухнули: названа причина 18:30Дочь Славы боится общаться с людьми после родов: в чем дело 17:57Из-за чего уехавшего Прилучного могут депортировать в Россию: ответ юриста 17:29"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны 17:04"Пуританское общество": известная модель смутила Преснякова своей грудью 16:37Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе 16:15Кому достались несметные богатства Юдашкина: его дочь выдала все секреты 15:15Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой 15:02Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве к выходным 14:53"Считал это неприличным": почему сын стеснялся родства с "тетей Таней" Веденеевой 14:47Почему развод Климовой и Петренко был неизбежен? 14:16Почему иностранцы отказали в лечении Валентину Юдашкину? 13:55Умерла звезда культовых программ "Каламбур" и "Маски-шоу" Сергей Гладков 13:03Михалков обратился к молодому поколению с пронзительной речью: вот что он сказал 12:41Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания 11:35Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 11:33Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память 11:15290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой 10:33Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал 10:30Chery Tiggo 7 Pro Max: новые технологии и крутой дизайн 10:23Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь? 09:52Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди 09:23Родившая в 45 лет Орлова отказалась прощать мужу измену 09:10"Я как никогда спокоен": Молодая жена Прилучного утерла нос Муцениеце 08:00Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе 06:42Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем 04:38Как правильно выбрать стоматологическую клинику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сбежала – и понеслось: известная кинозвезда остро высказалась о России

Сбежала – и понеслось: известная кинозвезда остро высказалась о России
1052

Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова сделала нелицеприятное заявление о стране и ее гражданах.

За последние полтора года нашу страну покинули десятки знаменитостей. Некоторые из тех, кто годами строил карьеру и зарабатывал в России, решили отвернуться от нее и уехать за границу. В их числе оказалась и известная актриса Яна Троянова, знакомая зрителям по нашумевшему сериалу "Ольга".

Осенью 2022 года, после окончания съемок финальных эпизодов проекта, артистка в спешке сбежала из страны. Впрочем, звезда и до этого не раз публично высказывала свою позицию, из-за чего ей приходилось сталкиваться с проблемами в карьере. Но если раньше Троянова переживала за репутацию и боялась потерять то, что имеет, то теперь ей беспокоиться не о чем.

Как известно, последние месяцы российская звезда кино устраивает свою жизнь во Франции. Оттуда же она уже долгое время поливает родину грязью. Накануне Яна Троянова дала очередное интервью, в котором остро высказалась как о родной стране, так и о бывших соотечественниках.

Как уточняет "Царьград", в выпуске на одном из ютуб-каналов Троянова заявила, что Россия ассоциируется у нее с "изнасилованной бабой". Кроме того, известная кинозвезда не постеснялась оскорбить россиян. Знаменитая актриса отметила, что живущим в РФ людям чужда свобода. По ее мнению, народ нашей страны способен лишь подчиняться, к тому же, страдает от алкоголизма и насилия в семьях.

Вероятно, так категорично против родины артистка была настроена не всегда. Ранее она заявляла, что скучает по России и хочет вернуться. Впрочем, теперь звезду сериала "Ольга" уже вряд ли примут обратно с распростертыми объятиями. Не так давно, как писали "Дни.ру", свое мнение об уехавших знаменитостях высказал актер Егор Бероев. Он заявил, что Яна Троянова и подобные ей артисты являются несчастными людьми.

20 октября 2023, 11:48
Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Барских, Панин, Макаревич: список осуждающих Россию артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: социальные сети рэпера Face
Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По теме

"Несчастные люди. Без Родины": Бероев выказался об уехавших за границу звездах

"Едва не отправилась на тот свет": Троянова из сериала "Ольга" вышла на связь после исчезновения

Звучит отлично: Игорь Крутой опять в центре внимания

Звучит отлично: Игорь Крутой опять в центре внимания
Игорь Крутой в очередной раз восхитил подписчиков в своих социальных сетях. Игорь Крутой – один из самых известных и востребованных композиторов нашей страны.

Ушедшего на небеса лидера группы “Король и Шут” не оставляют в покое

Ушедшего на небеса лидера группы “Король и Шут” не оставляют в покое
Популярный исполнитель ушел из жизни 10 лет назад. Многие до сих пор не могут свыкнуться с потерей Михаила Горшенева. В конце девяностых группа "Король и Шут" стала одной из известнейших не только в России, но и за рубежом.

"Огромное количество претензий": Агурбаш сообщила о проблемах у дочери Алсу

"Огромное количество претензий": Агурбаш сообщила о проблемах у дочери Алсу
У 53-летней Анжелики Агурбаш трое детей от разных мужей. О судьбе наследников певица откровенно рассказала "Дни.ру". "Мой младший сын – 19-летний – Анастас Агурбаш учится на финансиста.

Жена Преснякова улизнула из дома на поиски любви: что произошло?

Жена Преснякова улизнула из дома на поиски любви: что произошло?
Выдающаяся певица Наталья Подольская сделала шокирующее заявление. Жена Владимира Преснякова практически сбежала из дома. Популярная артистка получила широкую известность благодаря "Фабрике звезд", где заняла почетное третье место.

Не Стас и не Намин: настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось при допросе в полиции

Не Стас и не Намин: настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось при допросе в полиции
Имя Стаса Намина кажется звучным и органичным. Но многие меломаны даже не догадываются, что это – всего лишь эффектный псевдоним лидера рок-группы "Цветы". Вечером 18 октября в семье музыканта Стаса Намина произошла жуткая трагедия.

Выбор читателей

18/10СрдЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 18/10СрдОтбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все 18/10СрдПапа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 19/10ЧтвРазбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 18/10СрдНе стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме 19/10Чтв"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны