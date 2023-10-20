Папы рядом нет: как живут дети Прилучного от Муцениеце

Стало известно, как дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце проводят время.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались три года назад. В тот момент многие сопереживали актрисе, ведь она не скрывала, что отношения завершились не слишком гладко. Впрочем, сейчас у брюнетки все хорошо как никогда. После развода она похорошела, расцвела и стала чувствовать себя царицей собственной жизни. К тому же, совсем без поддержки и помощи артистка не осталась. Двоих детей, Тимофея и Мию, Павел Прилучный и Агата Муцениеце воспитывают совместными усилиями.

В своих социальных сетях актер часто показывает, как проводит время с дочерью и сыном. Не так давно Прилучный снова женился и стал отцом в третий раз, тем не менее ему удалось сохранить связь с наследниками от прошлых отношений. В какой-то момент начало казаться, что бывшие супруги пришли к взаимопониманию, хоть и со скрипом. Но все изменилось пару недель назад, когда Агата Муцениеце вдруг подала на Павла Прилучного в суд из-за алиментов.

Пока одни с любопытством ждут, чем закончатся громкие разборки между известными артистами, другие переживают о том, как в этот момент себя чувствуют себя их несовершеннолетние дети. А теперь стало понятно, что у школьников все замечательно. Как пишет Пятый канал, накануне они вышли в свет вместе со звездной мамой.

Тимофея и Мию заметили в концертном зале "Барвиха Luxury Village", где состоялась премьера спектакля "Эти свободные бабочки". Главную роль в постановке сыграла Агата Муцениеце, а наследники, очевидно, пришли ее поддержать. Судя по всему, разгоревшаяся недавно между родителями драма никак на них не повлияла. Между тем Павла Прилучного в данный момент рядом с детьми нет.

Как известно, сейчас звезда "Мажора" вовсю наслаждается отдыхом со своей очаровательной супругой Зепюр Брутян. Ранее "Дни.ру" писали, что актер покинул страну после судебного иска от Агаты Муцениеце. Павел Прилучный уехал вместе с женой в Дубай, и теперь загорает на местных пляжах.