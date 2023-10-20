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Пятница 20 октября

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Выжить бы: куда пропал Дмитрий Нагиев

Выжить бы: куда пропал Дмитрий Нагиев
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Многие поклонники потеряли популярного актера. Дмитрий Нагиев прервал молчание.

Популярный артист с самого детства мечтал стать актером театра и кино. На счету у мужчины десятки кассовых фильмов и сериалов. Ему удалось получить признание народа после выхода на экраны ситкомов "Кухня" и "Физрук". Однако особенно сильно зрителю нравилось то, как Дмитрий Нагиев выполняет функцию ведущего музыкального проекта Первого Канала "Голос".

Сейчас шоумен является одним из известнейших актеров в российском кинематографе. Одним за другим на него сыпятся предложения о съемках в различных картинах и проектах. Правда, в последнее время поклонники потеряли популярного артиста. Он перестал появляться на экранах, выходить в свет и общаться с аудиторией. Многие задаются вопросом, куда пропал Дмитрий Нагиев.

На днях стало известно о возвращение актера в российский кинематограф. Сейчас он снимается в новом сериале. Дмитрий Нагиев появится в привычном для всех амплуа. Он сыграет роль бывшего заключённого в новом комедийном ситкоме. Съемки ведутся в Петербурге. Правда, как признается артист, на съемочной площадке есть свои трудности, связанные с погодными условиями.

"Когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы", – цитирует Дмитрия Нагиева телеканал "360".

Ранее "Дни.ру" писали, что стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве.

20 октября 2023, 08:52
Дмитрий Нагиев. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
78.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"

На кастинг в Москве съехались молодые таланты со всех уголков страны – от Калининграда до Владивостока.
Владимир Коробка знают все кухню "Фабрики".
Стас Пьеха стал звездой благодаря "Фабрике звезд-4".
Влад Соколовский и Рита Дакота, его беременная жена. Они - бывшие "фабриканты".
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Виктор Дробыш подошел к кастингу очень ответственно.
Иные предпочитали брать не голосом, но эпатажем.
Дмитрий Нагиев вел самые популярные музыкальные проекты страны. Но "Новая фабрика звезд" обойдется без него - на съемках был двойник.
В 2014 году Анатолий Цой появился в проекте "Хочу к Меладзе". Профессиональное жюри высоко оценило вокальные способности Толи. Вскоре родился мужской квартет MBAND.
С момента объявления о запуске "Новой Фабрики звезд"на "МУЗ-ТВ" получили более 15 тысяч заявок, а на финальном кастинге собрались лучшие претенденты на участие в новом сезоне.
Денис Клявер с интересом смотрел на будущих звезд и вспоминал начало своей карьеры.

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