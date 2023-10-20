Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Пятница 20 октября

08:00"Хамить не следует": оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян 06:39Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам 04:09Как бороться с осенней хандрой: советы психолога 02:13Реабилитолог назвала долгие прогулки крайне опасным занятием 00:15Как выбрать самую качественную штукатурку для чистовой отделки квартиры 23:03Заморозки ожидаются в Москве и других городах России в грядущие выходные 22:24"Не стал реагировать": отец пролил свет на историю с избиением Милохина 21:56"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной 21:30Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали 21:00Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове 20:31Чего наконец перестала стесняться молодежь: замечание Газманова 19:51Избитый в Тбилиси Милохин сбежал в Дубай: подробности 19:28По стопам Галкина* и Пугачевой: молодой любовник Бабкиной нашел себе новую пару 18:58Цены на туры в Египет рухнули: названа причина 18:30Дочь Славы боится общаться с людьми после родов: в чем дело 17:57Из-за чего уехавшего Прилучного могут депортировать в Россию: ответ юриста 17:29"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны 17:04"Пуританское общество": известная модель смутила Преснякова своей грудью 16:37Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе 16:15Кому достались несметные богатства Юдашкина: его дочь выдала все секреты 15:15Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой 15:02Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве к выходным 14:53"Считал это неприличным": почему сын стеснялся родства с "тетей Таней" Веденеевой 14:47Почему развод Климовой и Петренко был неизбежен? 14:16Почему иностранцы отказали в лечении Валентину Юдашкину? 13:55Умерла звезда культовых программ "Каламбур" и "Маски-шоу" Сергей Гладков 13:03Михалков обратился к молодому поколению с пронзительной речью: вот что он сказал 12:41Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания 11:35Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 11:33Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память 11:15290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой 10:33Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал 10:30Chery Tiggo 7 Pro Max: новые технологии и крутой дизайн 10:23Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь? 09:52Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди 09:23Родившая в 45 лет Орлова отказалась прощать мужу измену 09:10"Я как никогда спокоен": Молодая жена Прилучного утерла нос Муцениеце 08:00Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе 06:42Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем 04:38Как правильно выбрать стоматологическую клинику 02:34Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации 00:09Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов 22:1716-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой 21:46Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой 21:31Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде 21:21Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента 21:14Затянувшаяся потуже Михалкова из "Уральских пельменей" обнажила грудь на публике 20:59Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 20:08После развода с Меладзе Брежнева стоит перед выбором судьбы 19:52Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам

Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам
1928

В своих социальных сетях Евгений Петросян рассказал, что едва не стал жертвой мошенничества.

Большей части зрителей знаменитый на всю страну юморист Евгений Петросян знаком как человек жизнерадостный и веселый. Но, как известно, у каждой медали есть две стороны. Так можно сказать и о бессменном ведущем "Смехопанорамы". Артист уже много лет дарит публике улыбки и смех со сцены, поэтому многим сложно даже представить, что он может быть серьезным. Однако в обычной жизни, как оказалось, Евгений Петросян периодически проявляет суровый характер.

В своем личном блоге легенда отечественного юмора рассказала о неприятном случае, который с ней приключился. Оказалось, накануне комик был втянут в аферу недобросовестными людьми. Как сообщил артист, ему поступил звонок от телефонных мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банка.

По словам Евгения Петросяна, на другом конце провода прозвучал мужской обрывистый голос. Обманщик предложил комику помощь в решении якобы возникшей проблемы со счетом. 78-летний артист не купился на уловку собеседника и твердо предложил ему завершить разговор, не сообщая никаких данных. Однако аферист не оценил находчивость юмориста по достоинству.

"Но-но-но, попрошу вежливо разговаривать с сотрудником банка", – процитировал мошенника Петросян.

К счастью, Евгений Ваганович дал отпор ушлым уголовникам. Как неоднократно было доказано, зачастую подобную схему обмана используют отбывающие наказание граждане. Поэтому артист сразу понял, что от него хочет собеседник и откуда он звонит. Комик поиронизировал над мошенником, заявив, что его речь не похожа на московскую. В результате аферист не смог добиться своего.

Неудивительно, что у такого бдительного комика не менее внимательные и дотошные фанаты. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Евгения Петросяна заподозрили в обмане.

20 октября 2023, 06:39
Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков

Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
София Каландадзе. Фото: соцсети
Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Завалившаяся на пол молодая жена Петросяна оголила интимное место

Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение
Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Хамить не следует": оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян

"Хамить не следует": оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян
Популярная ведущая ответила злопыхателям. Юлия Высоцкая не стала мириться с критикой в свой адрес. Популярная ведущая получила любовь и признание народа после того, как на экраны вышла передача "Едим дома".

"Не стал реагировать": отец пролил свет на историю с избиением Милохина

"Не стал реагировать": отец пролил свет на историю с избиением Милохина
Известного российского блогера побили в Тбилиси. Сегодня приемный отец Дани Милохина наконец-то огласил свое отношение к инциденту. Даня Милохин по праву заслужил звание "лягушка-путешественница": мало кто может понять, где он все-таки сейчас находится.

"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной

"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной
Совсем скоро Анна Семенович взойдет на трап самолета и помашет рукой. И унесет ее железная птичка далеко-далеко. Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович спешит обратно – туда, где ее ждут и любят.

Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали

Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали
Всемирно известная певица смогла отказаться от спиртного. Однако Адель, по ее собственному признанию, очень скучает по алкоголю. Британская певица Адель, чья слава уже давно распространилась далеко за пределы Туманного Альбиона, раскрыла секреты своего вдохновения.

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
Незадолго до проведения знаменательного мероприятия Андрей Разин жестко раскритиковал его. Жена продюсера группы "Ласковый май" объяснила, чем был бы недоволен Юрий Шатунов. 17 октября в московском "Крокус Сити Холле" отгремел концерт памяти Юрия Шатунова.

Выбор читателей

18/10СрдЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 18/10СрдРадостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 18/10СрдОтбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все 18/10СрдПапа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 19/10ЧтвРазбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 18/10СрдХолостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе