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Пятница 20 октября

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"Хамить не следует": оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян

"Хамить не следует": оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян
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Популярная ведущая ответила злопыхателям. Юлия Высоцкая не стала мириться с критикой в свой адрес.

Популярная ведущая получила любовь и признание народа после того, как на экраны вышла передача "Едим дома". На федеральном канале артистка делится не только рецептами различных блюд, но и лайфхаками для домохозяек. Зрительницы с нетерпением ждут каждый новый выпуск. Юлия Высоцкая является бессменной ведущей программы на протяжение двадцати лет.

Помимо актерской карьеры Юлия Высоцкая активно развивает свои социальные сети. Она любит общаться с поклонниками, делиться с ними воспоминаниями и демонстрировать свои фотографии. На днях ведущая опубликовала новую фотокарточку, которая получила бурную реакцию в Сети.

Женщина предстала перед публикой в необычном образе с высокими сапогами. Многие принялись критиковать артистку. По мнению злопыхателей, Юлии Высоцкой уже не позволяет возраст одеваться в такие откровенные наряды.

Мириться с критикой актриса не привыкла. Оскорбленная Юлия Высоцкая ополчилась на россиян, которых ужаснула новая фотография звезды. Она убеждена, что каждый человек имеет право на свое мнение, но перебарщивать при это не нужно.

"Никто не обязан испытывать восторга по поводу той или иной картинки, хотя артисты, действительно, любят аплодисменты и цветы, но и хамить здесь не следует", – написала Юлия Высоцкая.

Ранее "Дни.ру" писали, что россияне ополчились на позирующую Юлию Высоцкую в странном образе

20 октября 2023, 08:00
Юлия Высоцкая. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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