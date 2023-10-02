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Понедельник 2 октября

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Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру

Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру
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Пара планирует обжаловать приговор, вынесенный в начале года, и вместе с тем подала ответный иск с требованием квартиры. Весной Михаила Цивина и Наталию Дрожжину признали виновными в махинациях с наследством Алексея Баталова.

Суд установил, что актриса и юрист путем мошенничества украли у вдовы и дочери народного артиста свыше 20 миллионов рублей и отобрали жилплощадь. Михаила Цивина осудили на пять лет и посадили в Бутырскую тюрьму. Наталии Дрожжиной же достался условный срок. Однако вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко говорит, что не успокоится, пока актриса не получит реальный срок, так как боится мести, сообщает Пятый канал.

"Я знаю, что там предела нет. Конечно, я ее боюсь", — опасается Гитана Аркадьевна.

Ее адвокат подтверждает, что они требуют ужесточения приговора: Цивину – увеличить срок до шести лет, а Дрожжину – отправить на реальный срок. При этом состояние здоровья обоих супругов оставляет желать лучшего. Михаил страдает от сахарного диабета, и ему необходимо особое питание, которым в тюрьме, конечно, не разживешься. Очевидцы говорят, что за время, проведенное за решеткой, мужчина резко осунулся.

Ситуацию усугубляет тот факт, что его жена за все время так ни разу к нему и не пришла на свидание: она слишком плохо себя чувствует и еще до приговора пережила три инсульта и операцию, после чего также, как и муж, сдала, стала хуже разговаривать. Все это помешало актрисе не только проведать мужа, но и явиться на судебное заседание по апелляции. Впрочем, не все верят в информацию о состоянии здоровья Дрожжиной, некоторые полагают, что артистка просто тянет время.

Говоря о новом иске Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина к вдове и дочери Алексея Баталова, возникает мысль, что эта история не закончится никогда. В подготовленном супругами документе идет речь о якобы незаконном обогащении. Осужденные за мошенничество знаменитости считают, что семья покойного артиста должна отдать им жилплощадь стоимостью 13,5 миллиона рублей.


2 октября 2023, 22:00
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Рауф Арашуков. Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;/Андрей Никеричев
Михаил Абызов. Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;/Сергей Ведяшкин
Иван Голунов. Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;/Зыков Кирилл
Олег Соколов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;/Андрей Никеричев

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