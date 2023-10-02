Мечтающую родить сына Боню предостерегли: Испортится кровь

Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Куда пропала Боярская? Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Понедельник 2 октября

22:00Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру 21:20Мечтающую родить сына Боню предостерегли: Испортится кровь 20:40Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности 20:00Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости 19:20"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным 18:40Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской 18:00Вызывают рак и бесплодие: эксперт рассказал об опасности виниловых обоев 17:20"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью 16:40Украинка Анна Асти стала россиянкой 16:01Как снизить давление без лекарств: совет врача 14:44Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями 14:23SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года 14:04"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу 12:36Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение 12:27Москвичей предупредили о похолодании и дождях 11:52"Огромная потеря для театра": Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева 11:30Застукали целующимися: Лолита и рыжий из "Иванушек" не скрывают своих чувств 11:20Букет для бабушки через курьера: как поздравила внучка Федосееву-Шукшину? 10:07Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва 10:02Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника 09:43В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 09:11Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа 09:07Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США 08:05"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой 06:22Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения 04:04Искусство покоя: советы для снятия тревожности 02:09Планируем путешествие: что нельзя упустить? 00:25Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе 22:06Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа 20:05Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер 18:00Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 17:17Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина? 16:02Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен 15:20"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 14:48Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку 14:00Друзья бьют тревогу: Светличную могут держать в психушке против ее воли 13:15Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение 12:34"Китаеночек": что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони 11:42Шойгу и Дюмин встретили гостей на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле 11:40Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста 11:11Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества 10:42Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 08:05Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда 06:16"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение 04:115 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности 02:04"У страха глаза велики": почему можно бояться? И как при этом действовать? 00:31Пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка – видео 22:13Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода 20:065 уютных осенних книг 19:11Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мечтающую родить сына Боню предостерегли: Испортится кровь

Мечтающую родить сына Боню предостерегли: Испортится кровь
332

Телеведущая горит желанием родить второго ребенка и сегодня объявила о планах заморозить яйцеклетки – звезда боится банально опоздать, ведь ей уже 43 года. Медиум Кажетта Ахметджанова уверена, что, скорее всего, родить самостоятельно Виктории Боне не удастся.

Как говорится, человек полагает, а Бог располагает. Издание "Дни.ру" попросило прокомментировать намерения Виктории Бони шаманку из Казахстана, ясновидящую, финалистку шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Кажетту Ахметджанову. Медиум отмечает, что найти себе пару звезде будет непросто.

"Виктория Боня — она вообще девочка очень непростая, с характером, со своей оценкой всего вокруг, со своим мировоззрением. И, безусловно, она ищет себе такого же непростого мужчину. При этом, в связи с тем, что она девочка состоятельная, абы за кого замуж не выйдет", — отмечает Кажетта.

По ее словам, Вика сможет родить второго ребенка в том случае, если встретит человека статусного, с высоким положением и серьезным заработком, благодаря которому том может себе позволить многое, в том числе и обеспечивать семью такой женщины, как Боня. При этом ясновидящая подчеркивает, что самой Виктории родить, скорее всего, не удастся.

"Я не вижу, что она, так сказать, это будет делать сама. Скорее всего, придется прибегнуть к суррогатному материнство. А по поводу того, что она заморозит яйцеклетку — да, это можно сделать, я не вижу для нее никаких противопоказаний", — заявила шаманка.

Напоследок Ахметджанова подчеркнула, что кроме того, что мужчина Виктории Бони должен быть состоятельным и сильным, для рождения второго ребенка жизненно важно, чтобы она именно влюбилась — такова ее судьба, в противном же случае это может обернуться крахом. Кроме того, Кажетта предостерегла Викторию от увлечений пластическими операциями — уже хотя бы потому, что это снижает иммунитет.

"От частоты операций такого рода может снижаться иммунитет и портиться кровь", — объяснила ясновидящая.


2 октября 2023, 21:20
Виктория Боня. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров против Наргиз и Бони, переезд Пугачевой и удар Уилла Смита на "Оскаре": главные скандалы 2022 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Richard Harbaugh/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

По теме

"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью

Что ожидает Боню за попытку нажиться на россиянах? Ответил юрист
Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру

Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру
Пара планирует обжаловать приговор, вынесенный в начале года, и вместе с тем подала ответный иск с требованием квартиры. Весной Михаила Цивина и Наталию Дрожжину признали виновными в махинациях с наследством Алексея Баталова. Суд установил, что актриса и юрист путем мошенничества украли у вдовы и дочери народного артиста свыше 20 миллионов рублей и отобрали жилплощадь.

Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности

Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности
Певец Егор Крид победил известное СМИ в суде. Ранее в телеграм-канале Mash появились данные о том, что Егор Крид наряду с другими блогерами находится в так называемом черном списке МВД и ФНС.

Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости

Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости
Актрису Елену Борщеву, прославившуюся благодаря КВН и шоу Comedy Woman, довели до слез в новом сезоне популярного проекта. Новая серия шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ запомнилась зрителем подлыми поступками и слезами участников.

"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным

"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным
Такой крепкий брак, как у Валерии и Иосифа Пригожина, может распасться по одной причине. В недавнем интервью Валерия разоткровенничалась и ответила на вопрос о разводе с Иосифом Пригожиным.

Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской

Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской
Эксперименты с новыми образами далеко не всегда выходят у телеведущей удачными. В этот раз работу стилистов признали неудачной: прилизанная прическа и платье до пола сильно состарили Юлию Барановскую. Будем надеяться, что проблема кроется именно в стилистах, ведь в последнее время девушка выглядит просто великолепно: после расставания с экс-футболистом, а ныне — замом гендиректора ФК "Зенит" по спортивному развитию и экспертом МатчТВ Андреем Аршавиным Юлия Барановская словно обрела вторую молодость.

Выбор читателей

01/10ВскПоздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 01/10ВскНи грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 01/10Вск"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 02/10ПндВ умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 01/10ВскАсмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение 01/10ВскДобрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста