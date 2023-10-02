Мечтающую родить сына Боню предостерегли: Испортится кровь

Телеведущая горит желанием родить второго ребенка и сегодня объявила о планах заморозить яйцеклетки – звезда боится банально опоздать, ведь ей уже 43 года. Медиум Кажетта Ахметджанова уверена, что, скорее всего, родить самостоятельно Виктории Боне не удастся.

Как говорится, человек полагает, а Бог располагает. Издание "Дни.ру" попросило прокомментировать намерения Виктории Бони шаманку из Казахстана, ясновидящую, финалистку шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Кажетту Ахметджанову. Медиум отмечает, что найти себе пару звезде будет непросто.

"Виктория Боня — она вообще девочка очень непростая, с характером, со своей оценкой всего вокруг, со своим мировоззрением. И, безусловно, она ищет себе такого же непростого мужчину. При этом, в связи с тем, что она девочка состоятельная, абы за кого замуж не выйдет", — отмечает Кажетта.

По ее словам, Вика сможет родить второго ребенка в том случае, если встретит человека статусного, с высоким положением и серьезным заработком, благодаря которому том может себе позволить многое, в том числе и обеспечивать семью такой женщины, как Боня. При этом ясновидящая подчеркивает, что самой Виктории родить, скорее всего, не удастся.

"Я не вижу, что она, так сказать, это будет делать сама. Скорее всего, придется прибегнуть к суррогатному материнство. А по поводу того, что она заморозит яйцеклетку — да, это можно сделать, я не вижу для нее никаких противопоказаний", — заявила шаманка.

Напоследок Ахметджанова подчеркнула, что кроме того, что мужчина Виктории Бони должен быть состоятельным и сильным, для рождения второго ребенка жизненно важно, чтобы она именно влюбилась — такова ее судьба, в противном же случае это может обернуться крахом. Кроме того, Кажетта предостерегла Викторию от увлечений пластическими операциями — уже хотя бы потому, что это снижает иммунитет.

"От частоты операций такого рода может снижаться иммунитет и портиться кровь", — объяснила ясновидящая.



