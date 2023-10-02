Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости

Актрису Елену Борщеву, прославившуюся благодаря КВН и шоу Comedy Woman, довели до слез в новом сезоне популярного проекта.

Новая серия шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ запомнилась зрителем подлыми поступками и слезами участников. Жертвой в новом сезоне стала Елена Борщева, которая на своей шкуре почувствовала, что другие игроки готовы пойти на все ради победы, позабыв о морали и рамках приличия.

Как пишет neva.today, Борщева разрыдалась из-за стресса, который испытала сразу, только приступив к съемкам проекта. По словам артистки, она столкнулась с подлостью, которую пытаются оправдать правилами игры. Однако Елена не разделяет игру и жизнь, поэтому не делает никаких скидок.

Актрису попыталась успокоить экстрасенс Лина Джебисашвили, которая также принимает участие в съемках шоу "Новые звезды в Африке". Однако она не смогла привести в чувства Елену, которая в итоге решила не продолжать беседу. Она просто вытерла слезы и продолжила свое участие в проекте.

Напомним, в новом сезоне "Новых звезд в Африке ", помимо Елены Борщевой, принимают участие актриса Юлия Топольницкая, актер и телеведущий Оскар Кучера, звезда шоу "Однажды в России" Александр Пташенчук, дизайнер и блогер Карина Нигай и другие знаменитости. Ведущими проекта по-прежнему являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.