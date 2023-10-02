Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости

Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Куда пропала Боярская? Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Понедельник 2 октября

20:40Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности 20:00Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости 19:20"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным 18:40Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской 18:00Вызывают рак и бесплодие: эксперт рассказал об опасности виниловых обоев 17:20"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью 16:40Украинка Анна Асти стала россиянкой 16:01Как снизить давление без лекарств: совет врача 14:44Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями 14:23SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года 14:04"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу 12:36Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение 12:27Москвичей предупредили о похолодании и дождях 11:52"Огромная потеря для театра": Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева 11:30Застукали целующимися: Лолита и рыжий из "Иванушек" не скрывают своих чувств 11:20Букет для бабушки через курьера: как поздравила внучка Федосееву-Шукшину? 10:07Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва 10:02Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника 09:43В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 09:11Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа 09:07Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США 08:05"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой 06:22Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения 04:04Искусство покоя: советы для снятия тревожности 02:09Планируем путешествие: что нельзя упустить? 00:25Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе 22:06Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа 20:05Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер 18:00Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 17:17Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина? 16:02Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен 15:20"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 14:48Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку 14:00Друзья бьют тревогу: Светличную могут держать в психушке против ее воли 13:15Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение 12:34"Китаеночек": что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони 11:42Шойгу и Дюмин встретили гостей на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле 11:40Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста 11:11Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества 10:42Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 08:05Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда 06:16"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение 04:115 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности 02:04"У страха глаза велики": почему можно бояться? И как при этом действовать? 00:31Пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка – видео 22:13Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода 20:065 уютных осенних книг 19:11Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской 18:15Перенесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 17:57Салтыкова детально рассказала о первой встрече с Бодровым и съемках в фильме "Брат 2"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости

Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости
365

Актрису Елену Борщеву, прославившуюся благодаря КВН и шоу Comedy Woman, довели до слез в новом сезоне популярного проекта.

Новая серия шоу "Новые звезды в Африке" на ТНТ запомнилась зрителем подлыми поступками и слезами участников. Жертвой в новом сезоне стала Елена Борщева, которая на своей шкуре почувствовала, что другие игроки готовы пойти на все ради победы, позабыв о морали и рамках приличия.

Как пишет neva.today, Борщева разрыдалась из-за стресса, который испытала сразу, только приступив к съемкам проекта. По словам артистки, она столкнулась с подлостью, которую пытаются оправдать правилами игры. Однако Елена не разделяет игру и жизнь, поэтому не делает никаких скидок.

Актрису попыталась успокоить экстрасенс Лина Джебисашвили, которая также принимает участие в съемках шоу "Новые звезды в Африке". Однако она не смогла привести в чувства Елену, которая в итоге решила не продолжать беседу. Она просто вытерла слезы и продолжила свое участие в проекте.

Напомним, в новом сезоне "Новых звезд в Африке ", помимо Елены Борщевой, принимают участие актриса Юлия Топольницкая, актер и телеведущий Оскар Кучера, звезда шоу "Однажды в России" Александр Пташенчук, дизайнер и блогер Карина Нигай и другие знаменитости. Ведущими проекта по-прежнему являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

2 октября 2023, 20:00
Елена Борщева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Борщева восхитила маленькой дочкой

Турнир состоял из трех туров по 45 минут.
Не смотря на то что искусство foodstyle относительно новое в России, на российском рынке огромное количество талантливых фотохудожников, которые специализируются на фото и видео съемке продуктов, напитков, блюд.
Композиции отличались особой сложностью исполнения.
Гости и зрители смогли с расстояния вытянутой руки наблюдать за искусным процессом фотографов.
Каждый участник шоу оставил неизгладимые эмоции в сердцах судей и гостей.
Елена Борщева (Санта Мария Хульевна Герра) с дочкой.
Григорий Шевчук (телеведущий программы "Званый Ужин").
Как успели заметить звездные гости мероприятия, у всех моментально разыгрывался аппетит от красоты подготовленных блюд.

По теме

"Цель жизни": Борщева после 19 лет поисков нашла своего настоящего отца

Звезда Comedy Woman Борщева высказалась об униженном из-за шутки комике

Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности

Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности
Певец Егор Крид победил известное СМИ в суде. Ранее в телеграм-канале Mash появились данные о том, что Егор Крид наряду с другими блогерами находится в так называемом черном списке МВД и ФНС.

"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным

"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным
Такой крепкий брак, как у Валерии и Иосифа Пригожина, может распасться по одной причине. В недавнем интервью Валерия разоткровенничалась и ответила на вопрос о разводе с Иосифом Пригожиным.

Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской

Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской
Эксперименты с новыми образами далеко не всегда выходят у телеведущей удачными. В этот раз работу стилистов признали неудачной: прилизанная прическа и платье до пола сильно состарили Юлию Барановскую. Будем надеяться, что проблема кроется именно в стилистах, ведь в последнее время девушка выглядит просто великолепно: после расставания с экс-футболистом, а ныне — замом гендиректора ФК "Зенит" по спортивному развитию и экспертом МатчТВ Андреем Аршавиным Юлия Барановская словно обрела вторую молодость.

"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью

"Последний шанс": перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью
43-летняя телеведущая воспитывает дочку Анджелину от бывшего мужа, предпринимателя Алекса Смерфита – в марте ей исполнилось 11 лет. Однако Виктория Боня во что бы то ни стало хочет второго ребенка. В августе Виктория Боня серьезно обновила свое лицо, прибегнув к услугам пластического хирурга — результат операции светская львица до сих пор прячет за темными очками.

Украинка Анна Асти стала россиянкой

Украинка Анна Асти стала россиянкой
Украинская певица Анна Асти еще три года назад стала женой россиянина. Однако до поры до времени артистка не торопилась с получением российского паспорта. Артистка тянула с оформлением российского гражданства, так как боялась гонений со стороны украинской власти.

Выбор читателей

01/10ВскПоздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 01/10ВскНи грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 01/10Вск"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 01/10ВскАсмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение 02/10ПндВ умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 01/10ВскДобрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста