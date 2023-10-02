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Понедельник 2 октября

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"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным

"За этим кроется обман": Валерия ответила на вопрос о разводе с Пригожиным
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Такой крепкий брак, как у Валерии и Иосифа Пригожина, может распасться по одной причине.

В недавнем интервью Валерия разоткровенничалась и ответила на вопрос о разводе с Иосифом Пригожиным. Артистка призналась, что готова развестись с продюсером, если тот ей изменит. "За этим кроется обман", – сказала народная артистка, отметив, что таким поступком супруг подорвет доверие.

Однако вероятность развода с Пригожиным Валерия исключает, поскольку в ее браке царит идиллия. Мол, никто не дает повода для ревности. Кроме того, артистка и продюсер постоянно проводят время вместе, а если и отдельно, то все равно точно знают, чем занимается вторая половинка.

Пригожин души не чает в певице. Иосиф благодарен судьбе за то, что ему посчастливилось встретить такую женщину. С ней 20 лет пролетели словно один день, заметил продюсер.

Отношения Валерии и Иосифа Пригожина скреплены не только взаимной любовью, но и общими интересами, а также чувством юмора. Последний фактор артистка считает крайне важным. По ее мнению, если люди не смеются вместе, то их отношения обречены.

Ранее Валерия опубликовала фото, на котором она запечатлена без макияжа. 55-летняя певица удивила тем, что она не выглядит на свой возраст. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

2 октября 2023, 19:20
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
НТВ / "Однажды"✓ Надежный источник

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