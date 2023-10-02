SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года

Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Куда пропала Боярская? Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Понедельник 2 октября

14:44Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями 14:23SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года 14:04"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу 12:36Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение 12:27Москвичей предупредили о похолодании и дождях 11:52"Огромная потеря для театра": Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева 11:30Застукали целующимися: Лолита и рыжий из "Иванушек" не скрывают своих чувств 11:20Букет для бабушки через курьера: как поздравила внучка Федосееву-Шукшину? 10:07Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва 10:02Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника 09:43В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 09:11Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа 09:07Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США 08:05"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой 06:22Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения 04:04Искусство покоя: советы для снятия тревожности 02:09Планируем путешествие: что нельзя упустить? 00:25Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе 22:06Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа 20:05Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер 18:00Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 17:17Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина? 16:02Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен 15:20"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 14:48Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку 14:00Друзья бьют тревогу: Светличную могут держать в психушке против ее воли 13:15Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение 12:34"Китаеночек": что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони 11:42Шойгу и Дюмин встретили гостей на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле 11:40Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста 11:11Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества 10:42Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 08:05Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда 06:16"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение 04:115 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности 02:04"У страха глаза велики": почему можно бояться? И как при этом действовать? 00:31Пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка – видео 22:13Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода 20:065 уютных осенних книг 19:11Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской 18:15Перенесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 17:57Салтыкова детально рассказала о первой встрече с Бодровым и съемках в фильме "Брат 2" 17:35Никас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции 17:11У внука Пугачевой начались приступы паники после отъезда из России 15:53Поргина пришла в ужас от детища Богомолова: Безобразие 14:29Билан взбудоражил зрителей шоу "Голос. Уже не дети" решением выгнать победительницу 14:10Постройневшая дочь Гузеевой ответила на выпады злопыхателей 11:48Экстремальный метод похудения усохшей Волочковой встревожил россиян 11:17Стала известна судьба дорогих апартаментов Бориса Моисеева 08:00Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве после 4 октября
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года

SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года
174

ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян.

ВЦИОМ и премия "Народная марка" поделились результатами опроса: кто лучший на отечественной поп-сцене.

По мнению одной трети проголосовавших SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года на отечественной сцене. За кандидатуру Ярослава Дронова ( SHAMAN ) проголосовало 33% опрошенных, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

И это неудивительно, ведь певец так искренне поет со сцены о самых глубоких человеческих чувствах и переживаниях. Экспрессивное творчество певца пронизано патриотическими мотивами. Его песня "Я русский" за два дня набрала более 2 миллионов просмотров после того, как была опубликована. В настоящее время имя исполнителя возглавляет топ лучших.

В опросе россияне отметили Полину Гагарину, как лучшую певицу года. В след за ней – Ларису Долину, Anna Asti, Валерию, Пелагею, Ирину Аллегрову.

В топ попали также Олег Газманов, Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Лев Лещенко.

Лидер списка к своей нынешней популярности шел долго и упорно, отмечает "Царьград". Впервые он вышел на сцену очень рано – в возрасте 4 лет. Учился в Гнесинке, участвовал во многочисленных музыкальных телепроектах.

Клип SHAMAN , снятый в зоне СВО, обратил на себя внимание Президента РФ Владимира Путина.

Как уточнил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчество об СВО, – по сообщениям информационного агентства "URA.RU".


2 октября 2023, 14:23
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Победа будет за нами: SHAMAN спел в освобожденных от нацистов Мариуполе и Луганске

Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская

По теме

Почистил историю, стер прошлое? Кем был SHAMAN до популярности

От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями

Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями
Продюсер Александр Швыдкой госпитализирован в Москве.

"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу

"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу
Популярный продюсер написал слова благодарности в своем микроблоге. В начале этого года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией.

Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение

Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение
Известный телеведущий встал на защиту молодежи. Евгений Петросян получил любовь зрителя благодаря своему неповторимому юмору.

"Огромная потеря для театра": Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева

"Огромная потеря для театра": Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева
Народный артист России Борис Щербаков выразил соболезнования родным и близким Виталия Коняева. Народный артист России Виталий Коняев ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Застукали целующимися: Лолита и рыжий из "Иванушек" не скрывают своих чувств

Застукали целующимися: Лолита и рыжий из "Иванушек" не скрывают своих чувств
Андрей Григорьев-Аполлонов уединился с популярной певицей в гримерке, чтобы преподнести подарок. Теплые отношения между артистами зародились еще тридцать лет назад.

Выбор читателей

01/10ВскПоздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 30/09СбтНикас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции 01/10ВскНи грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 01/10Вск"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 30/09СбтПеренесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 01/10ВскАсмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение