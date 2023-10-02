"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу

Популярный продюсер написал слова благодарности в своем микроблоге.

В начале этого года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Однако болезнь стремительно развивалась, поэтому врачи приняли решение ввести фигуриста в медикаментозную кому. Далее у него возникла септическая инфекция, которая повлекла за собой ампутацию конечностей.

Сейчас олимпийский чемпион учится жить в новых для него обстоятельствах. Еще месяц он хвастался, как научился прыгать и бегать в протезах, а на днях он поделился новым достижением. Теперь он может еще и плавать, пусть пока еще и не очень быстро, но, как можно заметить, Роман Костомаров не из тех, кто останавливается на достигнутом.

К слову, в конце августа фигурист даже смог выйти на лед. Событие произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. В конце номера супруги Роман Костомаров появился на арене, правда пока только в кроссовках. Он нежно обнял любимую жену под овации публики. Тогда Илья Авербух сообщил, что олимпийский чемпион примет участие во всех шоу до конца гастролей.

Каждый выход на лед фигуриста сопровождался бурными аплодисментами и слезами. Для многих он стал настоящим примером мужества и стойкости. На днях в Сочи завершились гастроли представления "Письма любви". В своем микроблоге Илья Авербух поблагодарил Романа Костомарова за участие в его шоу.

"Спасибо Роме за каждый выход на лёд, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что всё невозможное возможно", – цитирует продюсера RT.