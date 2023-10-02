"Огромная потеря для театра": Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева

Народный артист России Борис Щербаков выразил соболезнования родным и близким Виталия Коняева.





Народный артист России Виталий Коняев ушел из жизни в возрасте 86 лет. Трагическое событие, по сообщениям пресс-службы Малого академического театра, произошло 30 сентября.

Соболезнования семье актера выразил народный артист России Борис Щербаков. По его признанию, актеры были в дружеских отношениях еще со времен съемок фильма "Слушать в отсеках", как сообщает ОСН.

Щербаков отметил, что его коллега "великолепнейший актер" и его уход это "огромная потеря для театра". По словам Щербакова, масштаб личности его ушедшего из жизни коллеги измеряется не только работой в Малом театре, он также отметил, что вся российская театральная сцена, весь театральный мир понес невосполнимую потерю.

Народный артист выразил сожаление о том, что Коняев снимался в кино не настолько часто, как мог бы, и откровенно поделился по этому поводу, что ему "очень-очень жаль".

Виталий Анатольевич Коняев всю свою жизнь прослужил в Государственном академическом Малом театре. Как отмечают его коллеги по цеху, актер отличался беспрецедентным актерским диапазоном – мог сыграть впечатляюще как комический образ, так и глубокий драматический.

Виталий Коняев известен участием в более чем 50 кинокартинах. Среди них фильмы "Щит и меч", "Вариант "Омега", "Чистое небо" и другие.

Пожалуй, самая запоминающаяся роль актёра – это работа в фильме Владимира Басова "Тишина", где Коняев сыграл командира Сергея Вахминцева.

Информация о смерти Виталия Коняева появилась 1 октября.