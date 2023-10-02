Застукали целующимися: Лолита и рыжий из "Иванушек" не скрывают своих чувств

Андрей Григорьев-Аполлонов уединился с популярной певицей в гримерке, чтобы преподнести подарок.

Теплые отношения между артистами зародились еще тридцать лет назад. Лолита не раз признавалась, что они с Андреем Григорьев-Аполлоновым настоящие друзья. Однажды певица помогла ему бросить вредную привычку, за это рыжий из "Иванушек" ей благодарен по сей день.

Как известно, певец сейчас занимается не только музыкой, но и развивается в сфере бизнеса. Недавно он открыл магазин со своей продукцией в Сочи. Название бизнесмен придумал символичное – "Рыжий". А на каждой вещи присутствует его лицо и логотип. Теперь друзьям и коллегам по цеху он с большим удовольствием дарит подарки из своего магазина.

На днях у Лолиты прошел концерт в Сочи. Одним из гостем стал Андрей Григорьев-Аполлонов, который решил преподнести подарки давней подруге из своего магазина. Он подарил ей и пижаму из натурального шелка, и футболку с его лицом, и термос с логотипом, и даже зарядку для телефона.

Лолита и рыжий из "Иванушек" решили не скрывать своих теплых чувств к друг другу. В гримерке их застукали целующимися. Певица решила отблагодарить артиста за подарки поцелуем в уголок губ.

Ранее "Дни.ру" писали, что оказавшаяся на вокзале Лолита предупредила россиян о подлом обмане.