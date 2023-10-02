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Букет для бабушки через курьера: как поздравила внучка Федосееву-Шукшину?

Букет для бабушки через курьера: как поздравила внучка Федосееву-Шукшину?
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В свой 85-й день рождения народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина не отвечала не поздравления.

25 сентября Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной исполнилось 85 лет.

Но в день ее рождения никто из друзей и поклонников не смог поздравить актрису. Дело в том, что она не выходила на связь. Появились сведения, что дочь артистки советского и российского театра и кино не допускает к матери посторонних.

После перенесенного в июне инсульта народная артистка проходит реабилитацию. И, вероятно, что на данный момент в приоритете мероприятия по восстановлению здоровья. По этой причине, скорей всего, родные не допускают никакого беспокойства Лидии Николаевны и приняли решение не принимать звонки и сообщения от поклонников и друзей в день ее рождения. Ведь любое эмоциональное переживание после тяжелой болезни может быть вредно для здоровья.

Лидия Федосеева-Шукшина проходит лечение в специализированном медицинском центре. Ей прописали массаж и ЛФК. Речь у актрисы уже полностью восстановлена, но еще требуется какое-то время для реабилитации. Звезда советского кино находится преимущественно в подмосковном особняке с сиделкой.

Из-за ограничений со связью в день рождения даже любимой внучке пришлось поздравлять Лидию Николаевну непривычным образом. Анна передала букет для бабушки через курьера.

Судя по всему, строгие ограничения по общению распространяются даже на ближайших родственников. Возможно, такая стратегия – лучшее, что можно сделать для скорейшего выздоровления актрисы.


2 октября 2023, 11:20
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