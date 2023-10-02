В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву

Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Куда пропала Боярская? Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Понедельник 2 октября

10:07Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва 10:02Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника 09:43В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву 09:11Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа 09:07Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США 08:05"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой 06:22Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения 04:04Искусство покоя: советы для снятия тревожности 02:09Планируем путешествие: что нельзя упустить? 00:25Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе 22:06Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа 20:05Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер 18:00Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 17:17Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина? 16:02Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен 15:20"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 14:48Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку 14:00Друзья бьют тревогу: Светличную могут держать в психушке против ее воли 13:15Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение 12:34"Китаеночек": что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони 11:42Шойгу и Дюмин встретили гостей на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле 11:40Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста 11:11Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества 10:42Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 08:05Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда 06:16"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение 04:115 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности 02:04"У страха глаза велики": почему можно бояться? И как при этом действовать? 00:31Пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка – видео 22:13Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода 20:065 уютных осенних книг 19:11Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской 18:15Перенесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 17:57Салтыкова детально рассказала о первой встрече с Бодровым и съемках в фильме "Брат 2" 17:35Никас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции 17:11У внука Пугачевой начались приступы паники после отъезда из России 15:53Поргина пришла в ужас от детища Богомолова: Безобразие 14:29Билан взбудоражил зрителей шоу "Голос. Уже не дети" решением выгнать победительницу 14:10Постройневшая дочь Гузеевой ответила на выпады злопыхателей 11:48Экстремальный метод похудения усохшей Волочковой встревожил россиян 11:17Стала известна судьба дорогих апартаментов Бориса Моисеева 08:00Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве после 4 октября 06:35Очередная жертва: Вдовин пострадал от рук пластического хирурга Хайдарова 04:27Как сложилась бы семейная жизнь у героев фильма "Москва слезам не верит": мнение психолога 02:15"Прислушайтесь к народу": россияне дали отпор сорвавшейся из-за критики Бородиной 00:31Роман с брюнеткой: что происходит в личной жизни потерявшего жену Шаляпина 22:57Рецепт крепкого здоровья: врач перечислил "ингредиенты" 22:16Настоящий спортсмен! Новое достижение Костомарова попало на видео 21:24Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время 20:34Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
1367

По данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет 72.5 лет. Если в 2000 году процент пожилых людей составлял 18.5, то к 2030-му ожидается 24%, а к 2050-му прогнозируется 37.2%. Многие из стариков, увы, доживают свой век в доме престарелых...

В России насчитывает более 1.5 тысяч геронтологических заведений. Создатели фильма "Не дождетесь!" побывали в нескольких из них, поговорили с проживающими там стариками, узнали их истории. И включили их в картину о нестареющем жизнелюбии и взаимоотношениях поколений. Шесть ее серий будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER.

В центре сюжета – молодой мошенник Виталик, попадающий на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей, которым он задолжал деньги. К новому занятию Виталик относится несерьезно – для него это способ подзаработать на "подопечных". Но вскоре герой понимает, что постояльцы дома престарелых – настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами.

Фото: Дни.ру

Картина собрала легендарных актеров – на экране появятся Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Тома, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина. Самая драматическая роль – одинокой 92-летней старушки, которая умирает в палате дома престарелых, – досталась 86-летней звезде фильма "Служебный роман".

Фото: Дни.ру

"Это же, она, Светлана Немоляева!" – узнали любимую актрису зрители киноцентра "Октябрь", где состоялась премьера.

Фото: Дни.ру

"Я уже не могу играть большие роли, – призналась в эксклюзивном интервью "Утро.ру" Светлана Немоляева. – Поэтому рада этой маленькой роли женщины, оставшейся в одиночестве в доме престарелых. Рядом никого нет, и она корит себя за то, что так сложилась ее судьба – когда-то она предала свою первую любовь, всю жизнь прожила с другим человеком и поэтому считает, что на нее пала такая кара. Хотя в картине масса и других судеб, страданий, переживай. Сегодня в кино принято драться и стрелять, но тут этого нет. Это фильм о том, как мы живем и чем заканчиваем свою жизнь. Мне кажется, это важная тема".

2 октября 2023, 09:43
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Немоляева расплакалась на "Золотой маске"

Когда на сцену вышла Немоляева, в зале долго не стихали аплодисменты, а сама артистка никак не могла начать говорить из-за слез
Режиссер Евгений Марчелли, получивший премию в номинации "Драма/Спектакль большой формы", во время церемонии вручения премии "Золотая маска" в Московском академическом музыкальном театре им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко
Актер Виталий Кищенко, получивший премию в номинации "Драма/Мужская роль"
Актриса Елена Газаева, получившая премию в номинации "Оперетта-мюзикл/Спектакль"
Актриса Роза Хайруллина, получившая премию в номинации "Драма/Женская роль
Дирижер Теодор Курентзис, получивший премию в номинациях "Опера/Работа дирижера" и "Балет/Работа дирижера"
Певица Надежда Кучер, получившая премию в номинации "Опера/Женская роль"
Дирижер Борис Мильграм, получивший премию в номинации "Оперетта-мюзикл/Работа дирижера"
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, получившая премию в номинации "Балет/Современный танец - Женская роль"
Режиссер Марат Гацалов, получивший премию в номинации "Драма/Работа режиссера"
Актриса Татьяна Доронина, получившая премию в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"
Режиссер Дмитрий Черняков, получивший премию в номинации "Опера/Работа режиссера", во время церемонии вручения премии "Золотая маска" в Московском академическом музыкальном театре им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко

По теме

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой
Светлана Владимировна Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева актриса театра и кино

Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва

Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва
Диана Бичарова подверглась жесткой травли со стороны фанатов популярного артиста. Актер из сериала "Солдаты" умер в ночь на 16 сентября.

Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника

Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника
Анастасия Волочкова любит говорить о подарках, которые ей делают представители противоположного пола. Балерина очень любит принимать презенты, поскольку ей важно внимание мужчин. Волочкова любит интриговать общественность намеками на свои победы на личном фронте.

Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа

Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа
Новый трек Анны Седоковой связан с эмоциональным опустошением. Причина, по которой певица Анна Седокова неожиданно вернулась в столицу в сентябре, остается не совсем ясной.

Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США

Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США
Пресняков открыл для себя новую традицию, правда, отнесся к ней с опаской. Чуть больше года назад внук Аллы Пугачевой покинул родные земли и переехал в США вместе со своей супругой.

"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой

"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой
На днях актриса выложила в соцсеть изображение со свежей фотосессии. Рената Литвинова примерила на себя образ Мэрил Стрип, работами которой всегда восхищалась. 74-летняя Мэри Луис Стрип считается одной из наиболее знаковых актрис за всю историю мирового кинематографа.

Выбор читателей

01/10ВскПоздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 30/09СбтНикас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции 30/09СбтПеренесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 01/10ВскНи грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 01/10Вск"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 30/09СбтЭкстремальный метод похудения усохшей Волочковой встревожил россиян