В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву

По данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет 72.5 лет. Если в 2000 году процент пожилых людей составлял 18.5, то к 2030-му ожидается 24%, а к 2050-му прогнозируется 37.2%. Многие из стариков, увы, доживают свой век в доме престарелых...



В России насчитывает более 1.5 тысяч геронтологических заведений. Создатели фильма "Не дождетесь!" побывали в нескольких из них, поговорили с проживающими там стариками, узнали их истории. И включили их в картину о нестареющем жизнелюбии и взаимоотношениях поколений. Шесть ее серий будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER.

В центре сюжета – молодой мошенник Виталик, попадающий на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей, которым он задолжал деньги. К новому занятию Виталик относится несерьезно – для него это способ подзаработать на "подопечных". Но вскоре герой понимает, что постояльцы дома престарелых – настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами.

Картина собрала легендарных актеров – на экране появятся Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Тома, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина. Самая драматическая роль – одинокой 92-летней старушки, которая умирает в палате дома престарелых, – досталась 86-летней звезде фильма "Служебный роман".

"Это же, она, Светлана Немоляева!" – узнали любимую актрису зрители киноцентра "Октябрь", где состоялась премьера.

"Я уже не могу играть большие роли, – призналась в эксклюзивном интервью "Утро.ру" Светлана Немоляева. – Поэтому рада этой маленькой роли женщины, оставшейся в одиночестве в доме престарелых. Рядом никого нет, и она корит себя за то, что так сложилась ее судьба – когда-то она предала свою первую любовь, всю жизнь прожила с другим человеком и поэтому считает, что на нее пала такая кара. Хотя в картине масса и других судеб, страданий, переживай. Сегодня в кино принято драться и стрелять, но тут этого нет. Это фильм о том, как мы живем и чем заканчиваем свою жизнь. Мне кажется, это важная тема".