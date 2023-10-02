Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа

Певица Слава угрожает Киркорову Тесты Куда пропала Боярская? Игры Сонник

Топ новостей недели

Облаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публикеОблаченная в черное Шукшина согнулась в коленях на публике Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним ШирвиндтомС трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом 45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Лента новостей

Понедельник 2 октября

09:11Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа 09:07Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США 08:05"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой 06:22Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения 04:04Искусство покоя: советы для снятия тревожности 02:09Планируем путешествие: что нельзя упустить? 00:25Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе 22:06Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа 20:05Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер 18:00Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 17:17Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина? 16:02Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен 15:20"Не случайность": уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах 14:48Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку 14:00Друзья бьют тревогу: Светличную могут держать в психушке против ее воли 13:15Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение 12:34"Китаеночек": что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони 11:42Шойгу и Дюмин встретили гостей на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле 11:40Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста 11:11Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества 10:42Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 08:05Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда 06:16"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение 04:115 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности 02:04"У страха глаза велики": почему можно бояться? И как при этом действовать? 00:31Пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка – видео 22:13Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода 20:065 уютных осенних книг 19:11Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской 18:15Перенесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 17:57Салтыкова детально рассказала о первой встрече с Бодровым и съемках в фильме "Брат 2" 17:35Никас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции 17:11У внука Пугачевой начались приступы паники после отъезда из России 15:53Поргина пришла в ужас от детища Богомолова: Безобразие 14:29Билан взбудоражил зрителей шоу "Голос. Уже не дети" решением выгнать победительницу 14:10Постройневшая дочь Гузеевой ответила на выпады злопыхателей 11:48Экстремальный метод похудения усохшей Волочковой встревожил россиян 11:17Стала известна судьба дорогих апартаментов Бориса Моисеева 08:00Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве после 4 октября 06:35Очередная жертва: Вдовин пострадал от рук пластического хирурга Хайдарова 04:27Как сложилась бы семейная жизнь у героев фильма "Москва слезам не верит": мнение психолога 02:15"Прислушайтесь к народу": россияне дали отпор сорвавшейся из-за критики Бородиной 00:31Роман с брюнеткой: что происходит в личной жизни потерявшего жену Шаляпина 22:57Рецепт крепкого здоровья: врач перечислил "ингредиенты" 22:16Настоящий спортсмен! Новое достижение Костомарова попало на видео 21:24Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время 20:34Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем? 20:11Россиян предупредили о возможном дефиците ржаного хлеба 19:35Слава вычеркнула Малахова из своей жизни: Андрей, тебе не стыдно? 18:26Скандал в шоу-бизнесе: "грязная" тайна может уничтожить репутацию Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа

Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа
98

Новый трек Анны Седоковой связан с эмоциональным опустошением.

Причина, по которой певица Анна Седокова неожиданно вернулась в столицу в сентябре, остается не совсем ясной. Хотя одно событие из жизни роковой красотки наталкивает на определенные мысли и вызывает вопросы: почему Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа?

До возвращения из Штатов, где звезда проживала с мужем Янисом Тимма, у Анны Седоковой вышел новый сингл "Пятый угол", который, по ее словам, был написан в момент сильнейшего эмоционального опустошения. С чем связано это опустошение, остается только догадываться. Но сразу же после выхода трэка, Анна и Янис не на шутку повздорили. Позже произошло примирение. Но несмотря на это певица уехала в Москву.

Как выяснилось, композиция "Пятый угол" повествует о предательстве и любви, которую принято называть "болезненной". Связь между написанием песни и тем, что Анна уехала от мужа, подогревает еще и тот факт, что певица сама сетует на фатальность своих песен.

Как призналась Анна Седокова в одном из интервью Пятому каналу, каждая ее песня сбывается. И это, судя по всему, не очень радует артистку.

Анна Седокова призналась, что хотела бы, чтобы ее песни не переходили из творческой плоскости в жизненную.

По этой причине, как уточнила звезда, у нее и не выходят треки последние три года. Ей просто страшно, что очередная песня станет пророческой.

Связана ли новая песня "Пятый угол" с событиями в жизни певицы? Поклонникам певицы остается только гадать.

2 октября 2023, 09:11
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Оголенная Седокова в ванной заинтриговала поклонников

Чем Анна Седокова порадовала маму с первой зарплаты

Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США

Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США
Пресняков открыл для себя новую традицию, правда, отнесся к ней с опаской. Чуть больше года назад внук Аллы Пугачевой покинул родные земли и переехал в США вместе со своей супругой.

"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой

"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой
На днях актриса выложила в соцсеть изображение со свежей фотосессии. Рената Литвинова примерила на себя образ Мэрил Стрип, работами которой всегда восхищалась. 74-летняя Мэри Луис Стрип считается одной из наиболее знаковых актрис за всю историю мирового кинематографа.

Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа

Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа
Режиссер Виктор Лакисов рассказал, как зрителя заставляют поверить в происходящее на экране. В последние годы российское кино сделало существенный шаг вперед, выпуская картины не только с увлекательным сюжетом, но и высочайшего уровня графикой.

Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает

Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает
Певица Валерия показала естественную красоту. В тот факт, что Валерии 55 лет, поверить очень трудно, ведь артистка совершенно не выглядит на свой возраст.

Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина?

Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина?
С чем связана столь резкая отмена выступлений Максима Галкина*? В Казахстане был отменен концертный тур Максима Галкина*.

Выбор читателей

01/10ВскПоздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии 30/09СбтНикас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции 30/09СбтПеренесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры 01/10ВскНи грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает 30/09СбтЭкстремальный метод похудения усохшей Волочковой встревожил россиян 30/09СбтХайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской